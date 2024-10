Sporazum Slatinske banke i HAMAG-BICRO-a za povoljnije financiranje poduzetnika

Potpisivanjem tog sporazuma, Slatinska banka i HAMAG-BICRO potvrđuju svoju predanost jačanju domaćeg gospodarstva kroz podršku malim i srednjim poduzetnicima. Nacionalni jamstveni program PLUS ključni je alat koji poduzetnicima omogućuje lakši pristup financiranju, potičući inovacije, rast i konkurentnost, istaknuto je u utorak u priopćenju.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja zapošljavaju do 250 zaposlenih i ostvaruju godišnji prihod do 50 milijuna eura ili ukupnu imovinu do 43 milijuna eura. Kroz ovu suradnju, poduzetnici mogu ostvariti pojedinačna jamstva za kredite s ciljem financiranja dugotrajne i kratkotrajne imovine te obrtnog kapitala uz povoljnije kamatne stope. Osim toga, poduzetnici imaju mogućnost refinancirati postojeće kredite uz povoljnije uvjete u Slatinskoj banci, priopćeno je.

Pritom, program nudi dvije mjere, a prva, mjera A, omogućuje poduzetnicima da dobiju jamstva do dva milijuna eura za investicijske kredite, pri čemu jamstvo može pokriti do 80 posto glavnice kredita. Ova mjera, navodi se, financira dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao i kratkotrajnu imovinu do 30 posto iznosa kredita.

Uz to, poduzetnici mogu iskoristiti subvenciju kamatne stope iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), koja može iznositi do 50 posto ukupne kamate na investicijske kredite s minimalnim rokom otplate od pet godina. Ova subvencija namijenjena je projektima koji promiču zelenu tranziciju, digitalizaciju poslovanja te jačanje konkurentnosti i otpornosti, uz uvjet da nemaju negativan utjecaj na okoliš, navodi se.

Druga, mjera B, odnosi se na jamstva za kredite za obrtna sredstva, gdje je maksimalni iznos jamstva milijun eura, a stopa jamstva može pokriti do 50 posto glavnice kredita.

Nacionalni jamstveni program PLUS bit će dostupan poduzetnicima do 31. prosinca 2026. godine, dok su sredstva za subvencioniranje kamatnih stopa iz NPOO-a raspoloživa do iscrpljenja ili najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.