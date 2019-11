Sporna zapošljavanja: Uđi u stranku pa ćeš dobiti i posao

Teško je više i pratiti sva ta zapošljavanja. Upravi bih poručio da se okane zapošljavanja po babi i stričevima jer je to neodrživo. Nama nedostaje radnika poput vozača ili na održavanju i treba zaposliti samo radnike koji nedostaju.

Rekao je to Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga ZET-a, gradske tvrtke s oko 4000 zaposlenih. Kaže da nije iznenađen ni novim zapošljavanjima koja bi mogla biti po političkoj liniji jer se to zadnjih godina konstantno događa.

U ZET-u je prošli tjedan zaposlena Mirjana Palčec. Referent je za prodaju karata, a za to radno mjesto plaća je između 5000 i 6000 kuna. Palčec je do prošle godine bila zastupnica HNS-a u Krapinsko-zagorskoj županiji, a onda je s ostalim članovima zagorskog ogranka prešla u Stranku rada i solidarnosti Milana Bandića. Kad je otkriveno da je i brat saborske zastupnice Marije Puh, prije njenog prelaska iz HNS-a Bandiću, već dobio posao u ZET-u, Palčec su spominjali kao buduću zaposlenicu gradske tvrtke. Sad se to i dogodilo.

Palčec nam se u četvrtak ispričala da je bolesna i ne može razgovarati. Dogovorili smo se da ćemo se čuti, ali sljedećih dana nije se javljala. Ni ZET nam nije odgovorio na upit o zapošljavanju, ali su objavili da je ona dobila posao među kandidatima na javnom pozivu.

Novi referent prodaje karata bit će i Antonio Šćukanec, također član Bandićeve stranke i potpredsjednik mjesnog odbora Blato. On je već bio zaposlen kao vozač u upravi Holdinga, a doznali smo da nisu bili zadovoljni njegovim ponašanjem, pa je taj posao izgubio. Šćukanec nam se nije javio za komentar.

Uz spomenute, već ranije je objavljeno da je kći Radenka Tomića, koji je napustio SDP u Zagrebu i prešao Bandiću, dobila posao u ZET-u. Kći saborskog zastupnika Mladena Madjera, koji je iz HSS-a prešao Bandiću. prije toga zaposlena je u zagrebačkoj gradskoj upravi, a druga navodno u Holdingu.

Sindikalist Jović kaže da je prije godinu dana na visoku plaću u ZET-u zaposlena i sestra gradske pročelnice za gospodarstvo Mirke Jozić.