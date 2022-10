Sporost stvorila novi problem: Na obnovi neće imati tko raditi

Do kraja ljeta očekujem više stotina gradilišta, a u godinu dana tisuću izgrađenih kuća. Izjavio je to prije šest mjeseci novi ministar graditeljstva Ivan Paladina. I to nakon što je mjesec dana smišljao kako ubrzati obnovu. Kasnije je Paladina "više stotina gradilišta" promijenio u 200 do 300, a kada je trebalo podvući crtu u gradilišta su ubrojene i lokacije na kojima su kuće odavno srušene u Zagrebu. Sve kako bi slika izgledala bolje. Ali teško je uljepšati otužno stanje. U Zagrebu nije ni započela gradnja niti jedne zamjenske kuće, uklonjeno je manje od polovice onih koje treba srušiti, država je započela konstrukcijsku obnovu sedam zgrada. Na Banovini je napravljeno tek šest kuća, radovi i na započetoj izgradnji kasne četiri mjeseca, iako postoje ugovori za izgradnju više od 580 kuća one se sve ne grade jer nema odluka Ministarstva...