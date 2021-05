Mi smo u potpunosti spremni. Mislim da je svima u interesu da se vrati sloboda kretanja, poručio je danas premijer Andrej Plenković nakon što su Europsko vijeće, parlament i komisija postigli dogovor o uvođenju digitalnih zelenih potvrda.

Uredba o tzv. Covid putovnicama još se mora izglasati u parlamentu početkom lipnja, a stupila bi na snagu od srpnja. Ministar Davor Božinović ističe kako se u Hrvatskoj mogu početi koristiti i ranije.

1. ŠTO JE DIGITALNI ZELENI CERTIFIKAT?

Dokaz da je osoba ili preboljela koronu ili je cijepljena, ali s obje doze ili je negativna na brzom ili PCR testu. Države bi putnike s jednom od te tri potvrde trebale osloboditi samoizolacije i testiranja.

2. ŠTO ĆE SADRŽAVATI?

Ime i prezime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju, jedinstveni identifikator, QR kod s digitalnim potpisom izdavatelja radi zaštite od krivotvorenja.

3. KAKO ĆE SE IZDAVATI?

U digitalnom formatu putem sustava e-Građani pa se može spremiti na mobitel ili isprintati. A može se zatražiti i u nekoj od 150 ispostava HZJZ-a u tiskanom obliku.

4. ZA ŠTO ĆE SE KORISTITI?

Prvenstveno za prelazak granica. Ali svaka zemlja donosi svoja pravila pa se mogu koristiti i za ulazak u neke zatvorene prostore ili na masovna događanja. To se razmatra i kod nas, najavio je Božinović, ali bez konkretnih informacija.

5. KOLIKO ĆE VRIJEDITI?

Onoliko koliko vrijedi potvrda koju imate. Potvrda o preboljenju šest mjeseci od dana dobivanja pozitivnog testa. Isto je i s cijepljenjem, šest mjeseci od potpunog cijepljenja. Rezultat testa ne smije biti stariji od 48 sati. No, postoji mogućnost promjena s novim spoznajama.

6. ŠTO AKO SE NISAM CIJEPIO ILI PREBOLIO COVID-19?

Možete s negativnim brzim ili PCR testom, o vlastitom trošku, prijeći granicu ili ići u samoizolaciju.

7. JE LI VAŽNO KOJIM CJEPIVOM SAM SE CIJEPIO?

Svaka zemlja odlučuje hoće li prihvatiti potvrdu o cijepljenju cjepivom koje nije odobrila EU.

8. TREBAM LI CJEPIVO/TEST/PREBOLJENJE PRIJAVITI DA DOBIJEM CERTIFIKAT?

Cjepitelji unose podatke o cijepljenju u registar, koji bi vam trebali biti vidljivi u sustavu e-Građani, a preko kojeg tražite izdavanje potvrde. No, mnogi u svom e-zdravstvenom kartonu to ne vide, što znači da ili cjepitelj nije upisao u registar ili sustavi još nisu povezani. Pozitivan test također bi vaš liječnik koji vas je vodio kao oboljelog trebao unijeti u digitalni karton kako biste preko e-Građanina tražili potvrdu o preboljenju. Negativan test biste trebali priložiti putem e-Građanina ili HZJZ-a i tražiti potvrdu. No, još je tu puno nepoznanica koje je nužno brzo otkloniti da se točno zna tko i kako.

9. TKO ĆE OČITAVATI DIGITALNI ZELENI CERTIFIKAT?

Granična policija putem čitača. Mi smo ih za sad nabavili 250. Ali, ako je uvedeno za širu primjenu, onda i konobari ili organizatori događanja.