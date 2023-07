Spremni su i na prosvjed: Ukidaju radio, već su ugasili poslovno i sportsko novinarstvo

Studenti novinarstva na Fakultetu političkih znanosti i dalje inzistiraju da im uprava omogući izborni predmet radijsko novinarstvo na trećoj godini. Kako smo prvi pisali o tome, sljedeće akademske godine taj smjer ukida se zbog manjka kadrova. Studenti upozoravaju da je to udarac na struku te da se ukidanje smjera mora izbjeći prije početka upisa. S njima se slažu i brojni bivši djelatnici samog fakulteta, kao i novinari.

Studenti su nam proslijedili razgovor s dekanom FPZG-a Andrijom Henjakom koji su vodili u Teams grupi fakulteta. Dekan se u komentarima ispod objave više puta pozvao na manjak kvalitete na smjeru. Kazao im je da je smjer radijskog novinarstva "godinama bio daleko ispod razine druga dva novinarska smjera", te otvoreno prozvao jednog od predavača koji je među zadnjima otišao s fakulteta. A upravo tog predavača studenti navode kao jednog od boljih...

Predavač u pitanju nije htio da mu se ime provlači kroz medije te također nije komentirati dekanove navode, ali je rekao da pruža podršku studentima i da se nada da će studenti nastaviti sa svojom borbom spašavanja smjera radijskog novinarstva.

Članovi Odsjeka, koje smo kontaktirali također nisu htjeli komentirati situaciju na fakultetu ili opovrgnuti dekanovo mišljenje da su oni zaslužni za ukidanje smjera.

Naime, fakultet je ove akademske godine ukinuo još dva dodatna novinarska kolegija - Sportsko te Poslovno novinarstvo. Navedene kolegije predavao je profesor koji je bio u stalnom radnom odnosu, no nije mogao nastaviti jer nije ispunio uvjete (znanstveno napredovanje), kako potvrđuje i sam dekan.

Henjak je studentima, primjerice, kazao i kako je kolokvij na radijskom novinarstvu "bio test informiranosti za koji su se studenti pripremali čitanjem portala tjedan dana". Kritizirao je i to što su studenti za praktične radove koristili svoje mobitele. Studenti su mu vrlo jasno odgovorili kako im fakultet bolju opremu nije ni omogućio, te da očito ne razumije utjecaj novih tehnologija na razvoj novinarstva. Na to odgovor nisu dobili.

Dekan tvrdi i da je dvije godine upozoravao Odsjek na probleme te da je njihova reakcija izostala. Kako je i nama kazao u ponedjeljak, gotovo 20 godina na Odsjeku se nije radilo na dovođenju novih, kvalitetnih predavača, te se to ne može nadoknaditi u jednom semestru. Stoga kao jedino trenutno rješenje vidi - ukidanje smjera.

Studenti smatraju da je on jednako odgovoran za manjak kadrova, baš kao i Odsjek za novinarstvo i medijsku produkciju.

­- Da na medicini profesor anatomije ne zna raditi svoj posao kvalitetno, zar bi faks samo ukinuo anatomiju jer ne želi studentima uskratiti kvalitetu nastave ili bi našao adekvatnu zamjenu - postavila je pitanje studentica dekanu.

Studenti su mu više navrata naglasili da oni ne zaslužuju ispaštati zbog propusta uprave.

Henjak je studente pozvao na razgovor na jesen, no oni misle da je to samo izbjegavanje situacije koja se neće riješiti ni za buduće generacije. Dodaju da su spremni prosvjedovati dok se to ne riješi. Agoniju raspada novinarskog studija pojačava i najava da će se za tek tri ponuđena izborna kolegija iz novinarstva na trećoj godini upisati samo 45 studenata, što znači da će dio njih ponovo morati upisati politološke predmete.

Problem kadroviranja na novinarskom smjeru proteže se već dulji niz godina.Više sugovornika nam je kazalo kako se prvenstveno radi o sukobu politologije i novinarstva. Potvrđuju nam i kako je u posljednjih nekoliko godina s Odsjeka novinarstva otišlo najmanje šest vanjskih suradnika, te da je na samome Odsjeku ostalo jedva sedam-osam stalno zaposlenih. Isto tako, kažu nam sugovornici, na samome Odsjeku zaista nije bilo volje da se dovedu mladi kvalitetni predavači koji bi osuvremenili studij. Kolegij online novinarstvo, upozoravaju, uveden je prije tek koju godinu.

S druge strane, studentima novinarstva nameće se cijeli niz politoloških predmeta. To itekako šteti struci, da se praktički gasi jedan od najvažnijih studija novinarstva na ovom području, upozoravaju nas bivši djelatnici. Zamrzavanje radijskog novinarstva nije prvi primjer u kojem Uprava nije našla zamjenu. Kako nam kažu djelatnici, isto se dogodilo i sa smjerom Metode i tehnike novih medija koji je morao biti zamrznut zbog odlaska profesora na slobodnu godinu. Uprava ni tada nije našla zamjenu predavača.

No ono što je najvažnije, ističu kolege, studenti ne bi smjeli ispaštati zbog internih igara koje podsjećaju na vrijeme notornog rektora Borasa.