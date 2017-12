Spriječio ulazak interventne u crkvu, bacao koplje, branitelj...

Za patera Ivana Iku Mandurića šira je javnost doznala kad je 2015. godine zaustavio ulazak interventne policije u crkvu svetog Marka tijekom braniteljskog prosvjeda.

U protekle dvije i pol godine sve više se ističe javnim nastupima i kontroverznim ispadima na društvenim mrežama. Posljednji takav istup imao je u četvrtak kada je u statusu na Facebooku vrijeđao Đorđa Balaševića, ali i sve njegove obožavatelje u Hrvatskoj.

- Ljudi se čude kako je notorni bezvezni bezlični i prijetvorni prilivoda Balašević mogao napunit Arenu. Nema tu čuđenja. Mi smo još uvijek onaj narod koji je sposoban dva puta izabrati Mesića za predsjednika. A načelo je isto: "on je zabavan!" - napisao je Mandurić.

U petak je, pak, na blogu objasnio svoje postupke. Naveo je kako Balaševića ne mrzi već mu zamjera što se nikad nije ogradio od svojih izjava koje je dao početkom Domovinskog rata.

Manduriću prije nekoliko mjeseci nije promaknuo ni slučaj požeškog župana Alojza Tomaševića, koji je optužen za nasilje nad suprugom. Tad je istragu župana nazvao linčem.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Čini se da se taj predmojsijevski bijes ovih dana izlijeva prema nesretnom Požeškom županu. Njegov slučaj prigoda je da se njemu, kao opomena iskali sav bijes prema svim nasilnicima nad ženama (jer nikako da ih sve pohvatamo), pomalo i prema svim političarima; prema HDZ-ovim korupcijama i njihovim lošim politikama i nepotizmima (a ima ih). Time se i mediji obilato hrane, pa i potiču takav linč. Upliću se i stranačka osvajanja biračkog tijela… U svemu tome najgora stvar je ovo: naglo nestaje svaki prostor u kojem bi se moglo ili smjelo inzistirati na pravdi i humanom postupanju prema (možebitnim) nasilniku. Pa se svakoga tko bi htio pozvati na pribranost i oprez, također agresivno progoni i želi ga se obeshrabriti novim etiketama – proglasiti ga zaštitnikom nasilnika, HDZ-a, ženomrscem ili odobravateljem nasilja nad ženama, i slično - napisao je Mandurić.

Mandurić je duhovni voditelj molitvene zajednice Srca Isusova u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Na svojim misama, okuplja stotine mladih.

Svećenikom je postao tek u 47. godini, štošta se nagađa o njegovu prethodnu životu (i sam je jednom rekao da je “znao biti jako daleko od Boga”), studirao je arhitekturu, a zaredio se nakon ispovijedi kod pokojnog međugorskog fratra Slavka Barbarića.

Prije svećeništva bacao je koplje i bio u Domovinskom ratu, a danas - baš poput don Stojića - baca izjave kakve nisu drage dijelu Crkve koja smatra da svećenik treba biti tih, skrušena srca i ponizna duha.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Na primjer: “Volim i pedere! Mnoge i poznajem, prepoznajem. I zavolim ih uvijek kad ih upoznam. Kako i ne bih? I Isus ih voli, to sam siguran, naravno, više od mene, i uči me tome”.

Sa Željkom Markić iščekivao rezultate referenduma

Isusovac Mandurić je vrlo aktivan na svojem profilu na Facebooku i tu artikulira političke poruke koje se s lakoćom mogu povezati s Mostom: “Nisam za to da se glas da ni SDP-u ni HDZ-u. Jer im ne vjerujem. Posebno me rastužuje nekad dragi HDZ jer imam duboki osjećaj da toj stranci uopće nije toliko stalo do toga da se pitanje braniteljske muke riješi, nego tek do toga da ovaj prosvjed njima donese političku dobit”.

Priznaje da mu je HDZ nekad toliko toga značio i nije mu jasno u što se to pretvorio. Postao mu je nepoznat, dalek, stran. Kao da nikad nisu bili zajedno.

Iako nije bio istaknut u medijima kao don Stojić, i pater Ike Mandurić je bio snažno angažiran oko referenduma Željke Markić protiv gay brakova, poticao je mlade vjernike i studente da skupljaju potpise, na kraju se našao i u stožeru sa Željkom Markić, a zajedno su iščekivali i rezultate.