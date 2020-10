'Spriječite daljnje iscrpljivanje liječnika, angažirajte i druge'

Smatraju da je jedno od mogućih rješenja u okolnostima racionalnija i raspodjela zadaća među zdravstvenim radnicima kod organiziranja aktivnosti za suzbijanje i liječenje bolesti Covid-19

<p>Hrvatska udruga za medicinsko pravo pozvala je u utorak medicinske vlasti da spriječe dodatno iscrpljivanje liječnika obiteljske medicine koji bi prema nekim navodima, trebali preuzeti sve procese u praćenju i evidentiranju zaraženih koronavirusom.</p><p>Udruga za medicinsko pravo poziva zdravstvene vlasti da se te aktivnosti što žurnije revidiraju na način da se spriječi daljnje iscrpljivanje liječnika, temeljnih nositelja zdravstvene djelatnosti, i sačuva ih se za njihovu primarnu ulogu, a to je liječenje ljudi, navodi se u priopćenju. </p><p>Smatraju da je jedno od mogućih rješenja u okolnostima korona krize, racionalnije i dalekovidnije upravljanje i raspodjela zadaća među zdravstvenim radnicima kod organiziranja aktivnosti za suzbijanje i liječenje bolesti Covid-19; odnosno da se to dijelom prebaci i na druge zdravstvene radnike koji mogu značajnije pridonijeti suzbijanju bolesti uzrokovanih koronavirusom.</p><p> - Jedan od primjera su svakako i sanitarni inženjeri, zdravstvena profesija sa svim potrebnim znanjima i vještinama u rješavanju javno-zdravstvenih problema i izradi programa zdravstvene zaštite pučanstva, koja između ostalog čini i sastavni dio higijensko-epidemiološkog tima - kažu iz Hrvatske udruge za medicinsko pravo.</p><p>- Jednako tako apeliramo na zdravstvene vlasti da administrativne, tehničke pa i statističke poslove obavljaju osobe koje raspolažu određenim znanjima u zdravstvu, ali koje ne trebaju biti isključivo zdravstveni radnici, te da se osnuje pri resornom ministarstvu i nacionalni centar, koji će koordinirati sve poslove kao i procese liječenja i oporavka pojedinca i društva od bolesti uzrokovane koronavirusom - naveo je predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo dr. Miran Cvitković.</p><p> Smatra da će "ad hoc nametanje" novih administrativnih i statističkih poslova liječnicima dovesti do destabilizacije već "okrhnutog" zdravstvenog sustava i radnika u vrijeme korona krize.</p>