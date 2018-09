'Spustili smo stopu PDV-a na stvari koje se najčešće kupuju'

Porezna reforma bila je u fokusu Marka Vešligaja (SDP) u srijedu u Saboru. Prozvao je Vladu daje odustala od smanjenja PDV-a. Upitao je i zbog čega je kroz porezne reforme Vlada ignorirala 98 posto građana, koji nemaju sreću da zarađuju više od 20.000 kuna.

Premijer Plenković mu je uzvratio da je Vlada u tri vala prorezne reforme rasteretila građane i gospodarstvenike za više od 6 milijardi kuna.

Podsjetio je da je izvan poreznih škara milijun i pol ljudi, kad je riječ o porezu na dohodak.

Najavio je da će sutra na sjednici Vlade biti izmjena Zakona o PDV-u, čije stupanje na snagu neće biti u siječnju 2019. nego 2020. godine.

- Cilj ove reforme je da se za one namirnice i potrepštine, koje građani najčešće koriste i kupuju, smanjuje stopa PDV-a. Na 13 posto ide PDV za dječje pelene, žive životinje, meso, ribu, voće, povrće i jaja. U izboru da spuštamo opću stopu s 25 na 24 posto i ovisimo o dobroj volji trgovca ili pružatelja usluga da će građani osjetiti tu malu razliku, mi smo spustili stopu baš na one proizvode koji se najčešće kupuju, kako bi građanima, koji žive na rubu siromaštva, ostalo više. Nema tog lanca i trgovca koji može ignorirati u cjenovnom smislu spuštanje s 25 na 13 posto. To je bila logika socijalne osjetljivosti i pružene ruke - poručio je premijer Plenković.