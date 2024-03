Sramota! Drago je umro bez prava na pogreb, ali nije jedini: 'Pokapaju ih u grob bez oznake'

Drago je bio dobričina kakvu teško da ste u životu upoznali. Duša od čovjeka. Imao je takvu sudbinu kakvu je imao, ali je bio velikog srca. Nisam ga dugo vidio jer se razbolio. Baš sam se neposredno prije nego što sam čuo da je umro raspitivao o njemu. Bio je bolestan, imao je težak život. Prodavao je časopis Ulične svjetiljke kako bi uspio nešto zaraditi. Imao je neku mirovinu, ali to je bila bijeda, a on je živio u neimaštini i siromaštvu, rekao nam je Mile Mrvalj, bivši beskućnik i voditelj udruge Fajter, koja pomaže beskućnicima i koji je osobno poznavao Dragu Ognjačevića, koji je tjedan dana bio u hladnjači u mrtvačnici jer ga nije imao tko pokopati.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:26 Videovijesti 06.03.2024. | Video: 24sata Video

Kako je imao mirovinu i nije primao socijalnu pomoć, nema pravo na besplatni pokop. Zbog svega se oglasio fra Ivan Dominik Iličić, koji je objavio ovu tužnu vijest.

- Dragi prijatelji, preminuo je prije tjedan dana dragi siromah Drago Ognjačević. Nema nikoga svoga, roditelji su mu nekoć preminuli, a nikad se nije ženio.

Budući da je imao malu mirovinu i nije primao socijalnu pomoć, nema pravo na besplatni pokop. Inače država to riješi za beskućnike koji primaju socijalnu pomoć. U ovom slučaju je sustav na neki način zakazao jer je i Drago potrebiti. On je već tjedan dana u hladnjači u mrtvačnici dok se pokušavalo srediti besplatni pokop preko države, ali se nije uspjelo - objavio je fra Ivan Dominik te pozvao na akciju prikupljanja sredstava kako bi se Dragi organizirao sprovod.

- Tužno je što je i to jedna stvarnost u kojoj živimo. Gospodinu Dragi smo pomogli i s nekoliko mjesečnih stanarina za njegov smještaj. Željeli smo da ima dostojan ukop. Već su se neki ljudi odazvali, tako da vjerujemo da će njegov slučaj već danas biti riješen, ali ovdje je još puno korisnika sa sličnim tužnim sudbinama kojima je potrebna pomoć - rekao nam je jučer fra Ivan Dominik.

POGLEDAJTE VIDEO: Beskućnici Marijan i Karlo

Pokretanje videa... 00:54 Beskućnici Marijan i Karlo | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Mrvelj smatra kako u Hrvatskoj slučajeva kao Drago ima previše i da se ne radi dovoljno na njihovu rješavanju.

- To je sramota za državu. Iako oni govore da su riješili problem pokapanja beskućnika, to vam izgleda tako da vam se taj beskućnik kremira u Zagrebu i stavi u NN grobnicu poput neke strvine. Iako znamo identitet čovjeka, pokapa se bez ikoga, bez svećenika. Ništa. Samo ga se baci u tu grobnicu i zbogom. Kao da nikad nije postojao i kao da se nikad nije radilo o čovjeku. To je sramota - rekao nam je Mrvalj i dodao kako samo u Zagrebu postoji 20.000 ljudi koji su u situaciji kao Drago.

- To su ljudi koji nisu na rubu siromaštva, nego duboko u njemu. Oni imaju neka mizerna primanja koja se kreću od 150 do 200 eura i nemaju pravo na socijalne naknade, a time ni na besplatan ukop. Imali smo situaciju čovjeka iz Garešnice koji je preminuo u Zagrebu, a brat ga je htio pokopati u rodnome mjestu, ali mu nije mogao platiti prijevoz ni ukop pa su ga pokopali u Zagrebu u NN grobnicu. Zar nije to sramota? Zar se nije moglo to ljepše i humanije riješiti? Tu krivim i Crkvu koja može za ovakve ljude organizirati neki fond, ako ništa barem doći na pogreb da se čovjeka dostojanstveno isprati za kraj - govori nam Mrvalj.

Mrvalj dodaje kako je zadnjih godina zastrašujuća situacija s beskućnicima u Hrvatskoj.

- U našoj zemlji postoji 300.000 ljudi koji su u siromaštvu. Ekstremno siromaštvo je sve veće, sve je veći jaz između bogatih i siromašnih. Sve je više starijih ljudi koji nemaju nikoga, koji ne mogu riješiti svoje stanje, sve je više dementnih ljudi, a država sve sporije rješava takve probleme. Imali smo slučaj s jednom bakom koja ima gotovo 90 godina, koja treba predati papire za određenu naknadu u Mirovinski zavod. Pa ona ni ne zna što je to?! Iz službi navode kako ima sina koji joj je skrbnik. Ja sam im rekao da ima skrbnika, ali on ne skrbi o njoj. Ostavljena je sama. A onda traže da se započne procedura oko skrbništva koja traje godinama. Tko ima vremena za takve stvari, u ovakvim slučajevima se mora reagirati sad i odmah. Ljudi, situacija je zaista teška i alarmantna, nismo ni svjesni koliko - zavapio je Mrvalj.

O svemu smo pitali i Hrvatski zavod za socijalni rad, iz kojega su nam rekli kako pokojni Drag nije bio korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu niti korisnik smještaja na temelju rješenja ovoga Zavoda, kao i da je ostvarivao pravo na mirovinu.

- Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe: 1. koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja, i 2. koja je u trenutku smrti bila korisnik: a) prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili b) prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ako u trenutku smrti osobe nisu bili ispunjeni gore navedeni uvjeti, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, podmirenje pogrebnih troškova tereti proračun Grada Zagreba, a osigurava se za osobe koje su preminule na području Grada Zagreba ili izvan područja Grada Zagreba, i koje su u trenutku smrti imale prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba - priopćili su iz Zavoda i dodali:

- pod uvjetom da: a) nema obveznika zakonskoga ili ugovornog uzdržavanja ili drugih osoba koje žele podmiriti pogrebne troškove ili ih ima, ali su korisnici zajamčene minimalne naknade; b) troškove pogreba ne podmiruje nadležno tijelo sukladno Zakonu; c) troškove pogreba ne podmiruje nadležno ministarstvo na temelju zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; d) se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja - zaključili su u Zavodu.