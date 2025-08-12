Sramota! Na Murteru im oštetili auto zbog Dinamove zastavice: 'Neću je skinut! Nema predaje'

Dođeš se odmoriti na svoje more. U svojoj zemlji. I dočeka te ovo. Ne znamo još što je, boja ili pur pjena, što god bilo, u šoku smo, ispričala nam je čitateljica o sramotnim scenama na Murteru.

Foto: Čitatelj 24sata

'Ja zastavicu neću skidat'

Automobil karlovačkih registracija netko je zalio, čini se, bijelom bojom. Na retrovizoru je visjela Dinamova zastavica.

- Sve se može očistiti i popraviti, ali taj osjećaj kad si na odmoru i vidiš što budalama padne napamet... Uništavati nečiju imovinu, auto za koji si godinama krvavo radio kako bi si ga priuštio... Vjerojatno je zbog zastavice. Ne namjeravamo je skidati. Niti generalizirati. S tom zastavicom prošao sam i Split i Brač i Hvar. I ugostili su me kao svojega. Pjevali smo zajedno dalmatinske pjesme. Voli svoje, poštuj tuđe. No objasni ti to ovim novim generacijama. Sramota.

- Samo da im bude jasno, zastavica ostaje. U Dinamo sam učlanio svoju djecu. Godinama su imali članske iskaznice. I svu unučad, čim su se rodili. Nije se još pojavila junačina zbog koje bih je skinuo. Niti neće. Ovo su mogle napraviti jedino kukavice i oni koji ne znaju kako se voli svoj klub. Ovako sigurno ne - rekao nam je vlasnik automobila.

Čitateljica je dodala kako su im prvi u pomoć priskočili - Slovenci.

- Bili su u obližnjem kafiću. Kad su vidjeli da smo u šoku, izašli su, donijeli su nekakav šlauf i pomogli nam skinuti tu čudnu pjenu. Nemam pojma što je to. Ako je ove koji su to učinili usrećilo što su doktoru godinu dana prije mirovine uništili auto za koji je štedio i koji je dugo želio, neka im je. Boja se može isprati. Obraz teško - dodala je čitateljica.

