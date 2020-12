Sramota: Stotine grijalica stoje u skladištu, a pred zaraznom je šator za čekanje bez grijanja!

U skladištu u Jastrebarskom su “topovi” za grijanje, kažu nam upućeni izvori, a stotine grijalica koje su u Zagreb stigle kao pomoć nakon potresa skoro nijedna bolnica nije ni tražila

<p>Dok se bolesni ljudi satima smrzavaju u trijažnim šatorima, grijalice, doznajemo, stoje u skladištima. Prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, u skladištu Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom stoji određeni broj dizelskih grijalica za šatore koje je Hrvatskoj proljetos donirala Njemačka. </p><p>U svibnju je u to skladište stiglo čak stotinu dizelskih grijalica koje mogu grijati i šatore. Poslala ih je njemačka vlada. S deset rasvjetnih balona koji su tad također stigli, vrijednost donacije bila je oko 85.000 eura. </p><p>Dio tih grijalica je, doznajemo, i dalje tamo, no u nepoznatom broju. Istodobno, javilo nam se još dvoje ljudi koji su se smrzavali u trijažnim šatorima ispred Infektivne klinike “Dr. Fran Mihaljević”. </p><p>U skladištu u Jastrebarskom su “topovi” za grijanje, kažu nam upućeni izvori. Riječ je o motorima koji kroz cijevi upuhuju topli zrak u šatore, velike su snage i vrlo efikasni, dobra grijaća tijela, no ne mogu nam reći koliko ih tamo još ima od početnih stotinu. </p><p>- Vani su u velikom broju, ali ja to napamet ne mogu znati, dobit ćete službeni odgovor - rekao nam je ravnatelj Civilne zaštite i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut. </p><p>Na opasku kako doznajemo da ima još grijalica na skladištu odgovara da ih onda “očito nitko nije tražio”. Gdje su te silne grijalice, kojih je, pored ovih stotinu, došlo još oko 240 nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka? Tad je Crna Gora donirala njih 200, pedesetak ih je još stiglo iz Litve i Slovenije, kako je u ožujku objavilo Ravnateljstvo civilne zaštite. </p><h2>Žena s Covidom 40 minuta sjedila na hladnoći bez jakne</h2><p>Prema službenom odgovoru Stožera, dosad je ukupno izdano 85 “radijatora i grijalica”, uglavnom za lokacije testiranja i vanjske trijaže. </p><p>- Oprema za provedbu mjera zaštite zdravlja od Covid-19 nalazi se u Logističkom centru civilne zaštite u Jastrebarskom te zonskim skladištima u Rijeci, Zagrebu, Osijeku i Splitu - odgovor je Stožera. </p><p>Nisu odgovorili zašto se građani, kad opreme ima, moraju satima smrzavati u šatorima. </p><p>Na Infektivnoj klinici danas su bile upaljene grijalice u šatorima, nakon što su promrzli građani na društvenim mrežama objavili da su satima čekali u negrijanim trijažnim šatorima. Nama se javilo još dvoje građana koji su u hladnim i otvorenim šatorima satima čekali krajem studenog. </p><p>Muškarac iz Zagreba ispričao nam je da je pregled čekao četiri sata, jednako tako i Covid pozitivna žena koja je, s temperaturom morala 40 minuta sjediti u šatoru bez jakne. Na Infektivnoj klinici samo nam neslužbeno kažu da “s grijanjem šatora postoje neke improvizacije” te da trijaža svakako ostaje vani, u tim pomoćnim objektima. Ne smiju, kažu, miješati one s Covid-19 s ostalima, kod kojih ili samo postoji sumnja u bolest ili nije riječ o Covid-19. </p><p>Provjerili smo i u drugih nekoliko zagrebačkih bolnica jesu li oni možda dobili dizelske grijalice iz Jaske. Ravnatelj Vinogradske, dr. Mario Zovak, kaže nam da šatori na ovim temperaturama nemaju nikakvog smisla, pa su ih zamijenili kontejnerima u koje je grijanje već ugrađeno, a Dječja bolnica Srebrnjak, primjerice, od civilne je zaštite dobila četiri električna radijatora, još dva su nabavili sami. Kad neka zdravstvena ustanova treba grijanje za šatore, sve ide preko Crvenoga križa. U toj nam ustanovi odgovaraju da su dosad zdravstvenim ustanovama podijelili 11 grijalica. Niti jednu u Zagrebu.</p><p>- Procedura najčešće ide tako da se zdravstvena ustanova koja treba podršku u opremi obrati Stožeru, a potom Stožer od nas to traži - odgovaraju iz Hrvatskog Crvenoga križa. </p><p>Rjeđe im se, dodaju, zdravstvene ustanove obrate direktno. Dosad su osigurali 11 grijalica, odgovara Crveni križ. Pet je grijalica otišlo u sisačku bolnicu, ostalo u zavode i ambulante, niti jedna nije naručena za, primjerice, Kliniku “Fran Mihaljević” ili neku drugu bolnicu u Zagrebu.</p><p>- Infektivna klinika nije tražila grijalice niti je bilo tko drugi za nju od nas to tražio - odgovaraju u Crvenom križu. </p><h2>Grijalica ima, ali ih nitko ne traži</h2><p>Nije, dakle, da se dovoljno grijalica ne može nabaviti, samo ih je trebalo zatražiti i građani se ne bi smrzavali na hladnoći. Preko Crvenoga križa dosad je, mahom za bolnice, nabavljeno 98 šatora na 70 lokacija. Pitanje je zbog čega se odmah nije išlo na trijažne kontejnere, umjesto da se postavljaju, a sad i miču, neki šatori jer se zaključilo kako je za pacijente u njima ipak prehladno i da nikakvo grijanje zapravo ne pomaže.</p><p>U hladnoj Hrvatskoj danas je još jedan težak dan - broj otkrivenih novozaraženih iznosio je rekordna 4534. Preminulo je 48 ljudi, 2501 pacijent je na bolničkom liječenju, od kojih 258 na respiratorima. Samo u proteklih tjedan dana broj hospitaliziranih porastao je za gotovo 20 posto. </p><p>U Zagrebu je detektirano novih 669 slučajeva, slijedi Splitsko-dalmatinska županija s njih 563, a na trećemu mjestu je Primorsko-goranska s 492 novootkrivena slučaja zaraze. U samoizolaciji je u ovom trenutku oko 58.000 ljudi. Od prve pojave virusa u Hrvatskoj, 25. veljače, do danas, ukupno je zabilježeno 139.415 slučajeva zaraze. Umrla su 1964 čovjeka, a oporavilo se 113.509 ljudi.</p>