Satima se smrzavao i čekao pregled: 'Da je hladno, jest. Sve je staro, poslat ćemo očitovanje'

<p>Alemka Markotić komentirala je <a href="https://www.24sata.hr/news/zagreb-covjek-s-upalom-pluca-cekao-je-satima-u-satoru-na-hladnoci-bez-grijanja-ili-deke-731643" target="_blank">slučaj čovjeka koji se satima smrzavao s upalom pluća</a> i čekao u šatoru na pregled u Klinici za infektivne bolesti. Kaže kako je pritisak velik.</p><p>- Uvijek se po nekoliko sati čeka na pregled. Infrastruktura je stara i nije dostatna, to nije ništa nova. Činjenica je da ćemo mi dati izvješće vrlo brzo. Gospodin nije proveo onoliko vremena koliko je napisano. Da je još uvijek hladno po tim našim improviziranim čekaonicama, jest. Sve će biti u očitovanju. Većina toga što je napisano nije točno - rekla je Markotić za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gosca-dnevnika-nova-tv-alemka-markotic-ravnateljica-klinike-za-infektivne-bolesti-dr-fran-mihaljevic---630495.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Govorila je i o cjepivu i kada se može očekivati u Hrvatskoj, te komentirala i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i stanje u COVID odjelu u Klinici. </p><p>- Puno je hospitaliziranih. To su teški bolesnici. Neki jako teški, oni su na intenzivnoj, neki su na sreću pred oporavkom - izjavila je i odgovorila na pitanje jesu li ona i njen tim iscrpljeni?</p><p>- Deset mjeseci pritiska, psihološkog, ali i pritiska gdje želite dati maksimum je nešto za što svaki zdravstveni djelatnik mora biti istretiran. Mi smo očekivali ovakav pritisak, u jesen, zimu čak i veći. S ovakvim nečim se svijet nije suočio više od sto godina. Naravno da nije lako, ali mi smo tu jedna velika vojska koja je potrebna u borbi protiv virusa i moramo izdržati - izjavila je.</p><p>Prof. Markotić imala je danas i online sastanak s premijerom o cjepivu. Velika Britanija počet će s cijepljenjem za nekoliko dana, a Markotić o cjepivu u Hrvatskoj kaže: "EU će krenuti s distribucijom kada odobrenje da Europska agencija za lijekove, očekujemo da će to biti vrlo brzo i nakon toga bi Hrvatska trebala početi dobivati doze predviđene za nju", napomenula je.</p><p>Austrija kaže da unatoč cjepivu do ljeta očekuje neke vrste mjera. Markotić otkriva kako će biti kod nas. </p><p>- U skladu s epidemiološkom situacijom. Znamo da poslije prve doze cjepiva treba proći mjesec dana pa se da druga doza. Proći će sigurno nekoliko mjeseci. Sa samim proljećem i toplijim vremenom će doći i do pada obola i do rezultata učinkovitosti cjepiva. Ako ljudi budu savjesni i cijepili se masovno onda možemo očekivati da ćemo ići prema nekom rješenju.</p>