Sramota u Saboru: Ante Prkačin vrijeđa SDP-ovku, vitez Reiner mu zahvaljuje na stajalištu

Zastupnik Ante Prkačin jučer je u Saboru imao skandalozan istup. Dok je govorio u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta komentirao je proslavu Dana antifašističke borbe i izgovorio svašta.

"Kako se tolerira da netko slavi rođendan onih koji su nanijeli najveće zlo hrvatskom narodu", rekao je Prkačin, kao i da su "Turci ubili manje ljudi u više stoljeća nego Brozovi partizani u 15 dana".

Gradonačelnicu Siska nazvao "debeljuškastom i masnom"

A zatim je nasrnuo na, kako je rekao, "vampire koji organiziraju taj party" i za saborskom govornicom je degutantno izvrijeđao SDP-ovu gradonačelnicu Siska Kristinu Ikić Baniček. Prkačin je rekao, referirajući se na njezin izgled da je "debeljuškasta" i "masna", dok ga je HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner slušao - bez reakcije. Na kraju mu je i zahvalio na "iznošenju stajališta".

Na sve su reagirale Ivana Kekin i Katarina Peović.

- Molila bih vas da kao potpredsjednik Sabora reagirate kada se druge javne osobe, i to žene, proziva masnima i debelima za saborskom govornicom. Ako vi mislite da je to primjereno to je stvarno problematično - rekla je Kekin nakon čega je od Reinera zaradila i opomenu jer se pozvala na povredu poslovnika, a on je ocijenio da povrede nije bilo, prenosi Telegram.

- Kolegice, vi znate da se svašta kaže u iznošenju stajališta. Ljudi kažu mnoge stvari s kojima se ja osobno ne slažem i ne reagiram na to - rekao je.

- To je upravo kao što je u Londonu bio svojevrsni Hyde Park Corner gdje se može slobodno govoriti pa i stvari koje se drugima ne sviđaju, uključujući i meni. Možda mi se neke stvari ne sviđaju, ali ovdje na to nikad nisam reagirao niti ću reagirati, a nije bio ni običaj da reagiramo, ako se izravno ne vrijeđa nekoga po članku na kojeg ste se pozvali. Prema tome, ovo nije bila povreda poslovnika i moram vam dati opomenu - objasnio je Reiner.

Reiner: Neću imati različite kriterije

Na povredu poslovnika se pozvala i Peović.

- Vaša je zadaća da održavate neku razinu rasprave u ovom visokom domu, a objektivizacija žene na način kako je to napravio, ako ste sve drugo ignorirali, sve što je protuustavno rečeno, to je onaj minimum minimuma ispod kojeg ne smijete ići - rekla je.

Reagirala je i zastupnica Andreja Marić koja je pozvala kolege da pripaze kako se izražavaju.

- Mi bismo svakako mogli etiketirati kolege pa to ne radimo - rekla je, a s njome se složio i Reiner.

- Međutim, ne mogu i neću imati različite kriterije za jedne, a različite za druge. Pa kada neki za neke druge ovdje s govornice govore da su lopovi i kriminalci, onda je to u redu, a drugi put nije. Ne možemo. S ove govornice se slobodno govori, a razina toga ide na dušu svakome tko govori, za to je odgovoran onaj tko govori, kako govori i što govori, koliko je to prihvatljivo ili ne - rekao je.

Ivana Kekin mu je odgovorila:

- Vi ste ustanovili da je u redu da se s ove govornice komentira fizički izgled žena u javnom prostoru na vrijeđalački način. Ja se slažem da trebate imati iste kriterije i kada ja budem komentirala za ovom govornicom da je Prkačin debeo i mastan, također ću zaslužiti opomenu, ali htjela bih da ustanovimo za širu javnost da potpredsjednik Sabora smatra da je primjereno da se za govornicom govori o ženama da su debele i masne - rekla je.

Peović: Upozorili ste nas sad da nismo ozbiljne

Reiner joj je odgovorio kako to ne misli ni o jednoj ženi niti bi to ikada rekao za jednu ženu ili jednog muškarca.

- Međutim hajdemo biti ozbiljni i idemo dalje na iznošenje stajališta - rekao je.

Peović je izašla iznijeti mišljenje Kluba zastupnika i rekla na početku:

- Moda ne biste rekli da smo debele i masne, ali ste nas upravo upozorili da nismo ozbiljne prema jednoj procjeni ozbiljnog muškarca koji sjedi na ovoj središnjoj poziciji i nama dijeli lekcije. No, to govori dosta o ovom visokom domu - rekla je.

