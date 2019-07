Sramota! Uljanik šalje ovrhe za topli obrok svojim radnicima...

On je jedan od stotina bivših uljanikovaca kojima je stiglo dugovanje za neplaćene marende.

- Ja sam konkretno dobio da moram platiti 1344 kune dugovanja. Živim s tatom, to mi je bio jedini topli obrok mjesecima. Piše da ako ne podmirimo te troškove u roku 8 dana, slijedi ovrha. Što su očekivali, da neću jesti? Imam kredit, kako ću sve to? Logično bi bilo da se firma naplaćuje od plaća koje nismo dobili, a ne ovako - ogorčen je David.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On kaže da je kao i većina ostalih radnika dobio tu “čestitku” u petak.

- Našao sam drugi posao, a u Uljaniku sam se hranio do četvrtog mjeseca. Cifre koje su radnici dobili za platiti su različite ovisno o radniku, a ima i onih koji su dobili da moraju platiti nekoliko tisuća kuna. Što će ti ljudi? Ja mogu platiti kada dobijem plaću na poslu, ali problem je što nemam u roku od osam dana, koliki je zakonski rok. Mislim da nije u redu što za to terete radnike. Prvo su govorili da su marende “poklonjene”, ali evo dobro znamo da ništa nije besplatno - ljuti se Šarac.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Razgovarali smo s Kazimirom Pavletićem, direktorom Uljanik Standarda, koji nam je potvrdio da su dugovanja zaista neplaćene marende.

- To je zapravo priča da bi se ljudi javili. Problem je malo dubiozniji, radi se o tome da je masa ljudi dobila otkaz. Neki su još u firmama u kojima su radili, neki su dobili nove poslove, neki su otišli u inozemstvo, neki su se zaposlili kod nas... Ovo smo napravili prvenstveno da bismo došli do podataka jer masa ljudi više nije u Uljaniku i očekujem da će nam se javiti - kaže nam Pavletić.

Upitali smo ga na koliko adresa je poslano ovo pismo.

- Nisam siguran, ali mislim da je poslano na 800 adresa. Ne duguju svi jednako jer je individualna stvar koliko je tko jeo. Netko je dobio više, a netko manje. Znam da su neki dobili i pismo zbog jedne ili par marendi, primjerice zbog troška od 16 kuna. Ovo je opomena da se plati, a u slučaju da se ne može platiti, da ljudi nisu dobili svoja sredstva, onda neće platiti - pojašnjava Pavletić.

Zanimalo nas je iz kojih će se onda sredstava namiriti dug.

- To je nešto što će netko kad tad morati platiti ili će netko morati nešto zaboraviti. A ja za takve stvari nisam plaćen niti o tome brinem - rekao nam je jedan od Uljanikovih direktora.

Inače, Kazimir Pavletić jedan je od Uljanikovih menadžera koji su bili vlasnici zajedničke privatne tvrtke Arsenal koncept za usluge poslovnog konzaltinga. Prema podacima poslovnog servisa Poslovna Hrvatska, u 2017.godini, za koju postoje zadnji podaci, imali su tek dvije kune prihoda. I godinu prije, 2016., imali su tek 17 kuna prihoda. Svake godine su završavali u gubitku: 2015. s gubitkom od 4.800 kuna, a 2016. i 2017 godine s gubitkom od 2500 kuna. Danas je Arsenal koncept u likvidaciji. Bivši član Nadzornog odbora Uljanika, Samir Hadžić, zna za pisma koja su radnici dobili, ali s obzirom na to da je vikend, nije uspio, kaže, doći do pravnika.

Naime, član Nadzornog odbora mora još provjeriti je li sve po zakonu.

- Uplatnice je dobilo na stotine radnika. Dobili su ih radnici svih društava koja su otišla u stečaj, a Uljanik Standard nije u stečaju. To je trošak za radničke marende koje su jeli u vrijeme krize. Do sada su se te marende odbijale od plaće, što je bilo normalno. Uljanik Standard je napravio takav potez, a u tu priču ulaze i boravci radnika u samačkim domovima, pa su neki dobili i veće cifre za platiti. Smatram da novac ne bi trebali tražiti od radnika, već od firme za koju je on radio. Pozabavit ću se tim problemom drugi tjedan jer je ovo moralno nepravedno - smatra Hadžić.

Sindikalist Boris Cerovac također smatra da nije u redu potraživati od radnika koji ionako nisu dobili svoje plaće.

- Riječ je o potraživanjima firme za topli obrok kao i za samačke domove za radnike Uljanika. Najveću cifru za koju sam čuo da je radnik dobio je oko 12.000 kuna, da mora podmiriti dugovanje, ali on je koristio usluge samačkih hotela. Moj savjet je da svi oni koji su dobili uplatnicu dođu u ponedjeljak s njom kod tajnice direktora Uljanik Standarda i pokušaju mirnim putem riješiti taj spor. Većina marendi koštala je 27 kuna, od čega je poslodavac participirao 11kuna, a ostalo radnik. Ta marenda se prikazivala na sljedećoj platnoj listi, a kako plaće nisu isplaćivane, nije se imalo od kud naplatitit dugovanje prema Uljanik Standardu. Je li to u skladu sa zakonom u ovom trenutku ne mogu reći, ali ću pokušati učiniti sve što je u mojoj mogućnosti da se situacija riješi. Mogu govoriti u ime Jadranskog sindikata da smo za oko 150 tisuća kuna duga odlučili ne teretiti ionako egzistencionalno ugrožene radnike, pa smo od toga jednostavno odustali jer nema smisla - rekao je sindikalist Cerovac.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Marko Alviž (35), koji je u Uljaniku proveo punih 15 godina također je dobio “čestitku”.

- Moram platiti nešto manje od 1300 kuna. Žalosno je da se naplaćuje od radnika koji devet ili deset mjeseci nisu primili zaslužene plaće, a taj obrok je mnogima bio jedini obrok u danu. Sad im je i on prisjeo. Pokušat ću drugi tjedan pitati za obročnu otplatu ili nekakav drugi mogući dogovor. Nisam jeo svaki dan, a što je s onima koji su svaki dan koristili usluge prehrane, i koji su dobili puno veće račune? Sve ovo je tuga i žalost. Sa svojih 35 godina od silnog stresa izgledam kao starac, a ne bi trebao - rekao je bivši radnik.

O svemu se oglasio i pulski gradonačelnik Boris Miletić koji kaže da Grad Pula nije osnivač trgovačkog društva Uljanik Standard.d.o.o. niti ima mogućnosti utjecati na njihove poslovne odluke.

- Grad Pula osnovao poseban gradski tim za pomoć radnicima Uljanik grupe koji nisu mjesecima dobili plaću zbog nelikvidnosti poslodavca. Grad Pula i gradska trgovačka društva imaju nenaplaćenih potraživanja od Uljanik grupe više od 18 milijuna kuna te smo od početka krize prema našim ovlastima i mogućnostima tražili moguća riješenja za najveći gospodarski subjekt u Gradu Puli i Istarskoj županiji bez pokretanja ovrha.

Zato je neshvatljivo da Uljanik Standard d.o.o. koji je u sastavu Uljanik grupe pokreće ovrhe za topli obrok koji je trebao biti umanjen kroz mjesečnu plaću koja nije isplaćena njihovim radnicima. Nažalost, sada se žele naplatiti mrvice od radnika koji su mjesecima dolazili na posao i vjerovali da će brodogradilište nastaviti poslovati - izjavio je Miletić.

Iz Ministarstva gospodarstva kažu nam kako nemaju saznanja o predmetnoj situaciji te napominju kako se radi o tvrtki u privatnom vlasništvu, čija uprava snosi odgovornost kako prema poslovanju same tvrtke, tako i prema nastalim dugovima.