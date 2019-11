Sramotan ispad liječnice: 'Mrš, smradu, otpadu. Izlazi van!'

Radi što hoćeš, uzimaj testosteron, dobivaj dlake, promijeni se kako hoćeš, ali pim**k ti nikada neće narasti! Radite što hoćete djeco u sobi, što se mene tiče kupite 50 igračaka, ali na tijelo da niste utjecali', čuje se na snimci koju je u ordinaciji liječnice snimila supruga transrodne osobe koja je došla na ultrazvuk. ''Slušaj ti mene radi ti sebi što ona sebi radi, uzimaj ti testosteron. Nije to kemija, to se zove endokrinologija'', riječi su liječnice koje je izgovorila transrodnoj osobi iz ove priče, donosi emisija 'Provjereno' Nove TV.

Salva uvreda liječnice ni tu nije prestala.

- Izlazi! Mrš, smradu, otpadu, izgovorila je liječnica na kraju.

Pacijent je u pratnji supruge došao na rutinski pregled ultrazvukom u jednu zagrebačku privatnu polikliniku.

- Ležao sam gol na stolu i baš sam bio u šoku. Svjestan sam da kad idem k doktoru mogu očekivati neku neugodnost, ali ovo je već bilo dosta iznad mojih očekivanja. Nisam mislio da je moguće, rekao je pacijent.

- Doktorica nije počela s pregledom, nego je počela s predavanjem. Pretpostavila je da smo supruga i ja zajedno, a mi nismo ni u jednom trenutku to rekli. Počela je pričati o žensko ženskim odnosima. Pitala me za što sam se došao i ja sam rekao da trebam endokrinologu.

Skandalozna snimka: liječnica vrijeđa, omalovažava i psuje pacijenta, jer je transrodna osoba.

- Budeš li skinula sise jednog dana, izvadila maternicu i jajnike, kao što su neki došli na pregled ovdje s tim. To je prestrašno na što su ti ljudi doveli sebe, rekla je u jednom trenutku liječnica.

- Nemoj mi zaplakat. Jesi sigurna da ti se za 10 godina mislit isto ovako. Možda ti se svidi nešto drugo je**te? U Rimu je Marko Antonije živio s muškarcem, susreo Kleopatru i zbog Kleopatre se kasnije ubio. To je bila prava demokracija, gdje ti biraš koga ti hoćeš. Ovo nije demokracija. Sami sebe stimulirate. Živi u svojoj sobi, radi što hoćeš, uzimaj što hoćeš, ali da organizam nisi dirala jer ćeš ga upropastit, nije se zaustavljala liječnica ispunjena mržnjom.

- Nakon toga je krenula s komentarima da je to grozno, kako transrodne izgledaju užasno koje je ona vidjela. Da ću s 25 godina izgledati kao da mi je 45 godina, rekao je pacijent za provjereno.

- Digao sam se s tog stola, uzeo sam svoje stvari i obukao se. Ona je vikala: 'Mrš van, mrš van'. Osjećao sam se jako, jako nemoćno, poniženo i užasno nezaštićeno, prisjetio se.

Liječnica, dakako, nije htjela pred kamere Nove TV. Zanijekala je da se neprimjereno ponašala te rekla kako nema ništa protiv LGBT osoba te istaknula da je članica konzervativne stranke.

- Na ovakvo je ponašanje ovaj 25-godišnjak već naviknut. Rođen je u manjoj sredini nedaleko Zagreba i to kao djevojčica. No, već u ranoj mladosti, osjećao se kao dječak. To se dogodi u jednoj od otprilike 20.000 trudnoća. Navala hormona u fetusu poremeti spol. Dijete se rodi kao djevojčica, a zapravo je dječak. Tijelo raste u ženu, a osoba je zapravo muško, piše Dnevnik.hr.

Liječnica će biti prijavljena Liječničkoj komori, a mladić razmišlja o tužbi.