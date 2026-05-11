ANALIZA IVANA PANDŽIĆA PLUS+

Sramotan odnos Vlade prema ljudima koji brane interese države: Nemaju opremu za rad!

Piše Ivan Pandžić,
Sramotno je da su Uskoku ugroženi dokazi zbog loše opreme kojom snimaju, u državnom odvjetništvu nemaju ni dobru internet vezu, a Vlada je u besmisleni portal StopKorupciji uložila koliko i u njih u godinu dana!

Nema te prilike kad se članovi Vlade neće pohvaliti da su u potpunosti predani borbi protiv korupcije. I nema boljeg dokaza da im do toga nije baš previše stalo od izvješća o radu državnih odvjetništava koje obuhvaća rad DORH-a, USKOK-a, Županijskih i Općinskih državnih odvjetništava. To je cijeli sustav koji zastupa državu, te se bori protiv kriminala i korupcije. Postojeća oprema za snimanje je zastarjela, često rezultira lošom slikom i zvukom čime se dovodi u pitanje korištenje tog dokaza. Problem je čak i prijenos veće količine podataka zbog neadekvatne računalne infrastrukture. Državna odvjetništva nemaju dovoljan broj laptopa. Nemaju niti dovoljan broj adekvatnih službenih vozila. Većina odvjetništava nema potrebnu opremu za videokonferencije za provođenje europskih uhidbenih naloga. Državna odvjetništva upozoravaju na nedostatak smještajnih kapaciteta nužnih za nove zaposlenike. Upozoravaju i na starost namještaja iako su napravljeni pozitivni pomaci.

