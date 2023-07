Sramotan potez HDZ-ovaca: 'Ne znam kako mogu opravdati što nisu osudili Kordićeve izjave'

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Dio hrvatskih zastupnika u Europarlamentu odbio osuditi odvratne izjave ratnog zločinca Kordića. Koliko eurozastupnici koji su se usprotivili osudi mogu to opravdati, to je do njih samih, kaže Avdagić

Ni najmanje me ne iznenađuje postupak HDZ-ovih eurozastupnika, kazao je stručnjak za međunarodne odnose Denis Avdagić nakon što su Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Karlo Ressler i Željana Zovko u Europskom parlamentu glasali protiv amandmana kojim se osuđuje izjava haškog osuđenika Darija Kordića, a rekao kako bi "sve ponovio" u vezi sa zločinima za koje je osuđen, uključujući i etničko čišćenje u Lašvanskoj dolini. Protiv su bili i predstavnik Hrvatskih suverenista Ladislav Ilčić i nezavisni Ivan Sinčić. - Trebalo je naći prostora i u HDZ-u da progutaju tu neukusnu žvaku. Da su htjeli mogli su popravljati amandman ili nešto oko toga napraviti. Mislim da nikome ne bi trebalo biti sporno da takve izjave treba osuditi, a koliko eurozastupnici koji su se usprotivili osudi mogu to opravdati to je do njih samih - kazao je Avdagić. Obrazložio je i zašto nije iznenađen postupkom HDZ-ovih eurozastupnika. - Oni su više usmjereni na politiku udobrovoljavanja Hrvata u BiH i svime što je s time povezano. Mislim da oni ne očekuju da će to imati bilo kakve reperkusije prije svega u Hrvatskoj i nadaju se da će proći relativno u fazi nezainteresiranosti, što bih rekao da jest tako. Što se tiče Kordića, jače zainteresirano glasačko tijelo u Hrvatskoj bi mogli biti Bošnjaci, koji nikome ne izgledaju kao presudni u političkoj računici i tu sva priča počinje i završava - navodi Avdagić. Na potez HDZ-ovih europarlamentaraca tražili smo komentar od glasnogovornika stranke, a od HDZ-ovih zastupnika Sunčane Glavak, Karla Resslera i Tomislava Sokola pojašnjenje o razlozima zašto su glasali protiv amandmana. Do zaključenja broja ga nismo dobili. Željana Zovko za Telegram je izjavila kako je amandman činjenično loše napisan i da po njemu ispada da je Kordić jedini krivac za etničko čišćenje. - Ja koja sam upoznata sa situacijom sam zapanjena da pojedini lobiji to tako plasiraju, a radi se o vrlo osjetljivoj stvari - rekla je. Protiv amandmana u EP-u glasali su i slovenski europarlamentarci Milan Zver, Romana Tomc i Franc Bogovič, ali su na društvenim mrežama ubrzo objasnili kako je došlo do pogreške, zatražili ispravak glasovanja i oštro osudili takve izjave.