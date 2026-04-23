ČLAN VLADAJUĆE KOALICIJE MIŠIĆ

Sramotna objava saborskog zastupnika DP-a: Francetić i Boban su ponos hrvatske države

Zagreb: Stipo Mlinarić i Predrag Mišić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pitate se imam li hrabrosti reći. Nije to hrabrost, Tito i Max su zločinci.. Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države, napisao je Mišić na društvenim mrežama...

Nije dugo prošlo, a imamo novi slučaj u kojem član vladajuće koalicije hvali ustaške zločince. Predrag Mišić, saborski zastupnik koji djeluju u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta, člana vladajuće koalicije Andreja Plenkovića, na Facebooku je objavio status u kojem je napisao kako su Jure Francetić i Rafael Boban - ponos Hrvatske.

Mišić, vukovarski branitelj srpske nacionalnosti, koji je bio i zatočenik srpskih logora, ne tako davno je branio Josipa Dabru nakon što je objavljena snimka na kojoj ovaj pjeva o "grobnici od zlata", aludirajući na grob ustaškog zločinca Ante Pavelića. A onda je i on odlučio javno hvaliti ustaške zločince.

- Nikada ,baš nikada nisam zanijekao žrtve. Zločince sam prozvao uvijek. Nikada s brojem žrtava nisam licitirao. Ako je zločinac Tito prešutno odobrio Blaiburh, Ako je Vjekoslav Luburić upravitelj Jasenovca, Nemam ja s tim problem. Zločin je zločin, žrtava je žrtva. Ali da je jedna veća od druge... E ,sad Tita ne dirati a Vjekoslava proglasiti zločincem, Tu imam problem. Zločin je počinjen,zbog zločina ispaštamo. Ubijati čekićem ili bacati žive ljude u jamu. Ponavljam zločin je zločin. Isto tako Jure Francetić, Rafael Boban,nisu isto što su Tito i Max. Pitate se imam li hrabrosti reći. Nije to hrabrost, Tito i Max su zločinci.. Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države - napisao je Mišić u srijedu na društvenim mrežama.

U međuvremenu je, iako je u statusu pisao kako 'ima hrabrosti to reći, obrisao zadnju rečenicu iz statusa te ju je zamijenio s "Tito i njegova partija su to nastavili sve do Domovinskog rata", objavio je Index.

Na Expressu pročitajte više o tome tko su bili zločinci Rafael Boban i Jure Francetić...

