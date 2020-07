Srbija gori: 'Vučić prijeti, laže i manipulira, to mu se sad vraća'

Nakon dvije noći gnjevnih prosvjeda, politolog iz Beograda za 24sata analizirao je situaciju u Srbiji. Prilično jasno upire prstom u glavnog krivca za nerede

<p>Krv je opet potekla ulicama Beograda. Nakon prvih prosvjeda koji su eruptirali u utorak navečer, kaos u Srbiji se nastavio i u srijedu, sve do ponoći. Bilanca ozljeda i štete još nije utvrđena, ali svijet je svjedočio snimkama policijskog iživljavanja na čovjeku na podu i na prizorima kamenovanja žandarmerije pred skupštinom. Vijesti je obišla i informacija da su jednom redarstveniku slomljene noge. Pakao ide dalje.</p><p>Razbijene glave, konjica, vatra, dim, suzavac, urlici i pendreci samo su trešnja na vrhu torte nereda koji se gomila posljednjih mjeseci, a možda i godina u Srbiji.</p><h2>"Sustav je u kolapsu"</h2><p><strong>Uroš Marković</strong>, politolog iz Beograda, pristao je razgovarati za 24sata i pružiti nam insajderski uvid u priču punu bijesa, nasilja i otpora. Formalni okidač za ustanak bila je najava ponovnog uvođenja policijskog sata zbog (nanovo) razmahane epidemije korona virusa.</p><p>- Situacija u Beogradu danas je, prema onome što pričaju stručnjaci iz kriznog štaba, znatno gora nego u ožujku i travnju kada je bilo na snazi izvanredno stanje i policijski sat. Govore da je od 70 do 80 posto svih zaraženih na dnevnom nivou upravo s područja Beograda - počinje Marković.</p><p>Nema problema s otvorenim izjašnjavanjem stavova jer, kako kaže, važno je govoriti istinu. A jedan od najvećih problema u ovoj zemlji očiti je šum u javnom komuniciranju.</p><p>- Mediji u Srbiji ne prikazuju ni na koju temu u društvu realno stanje, a posebno se to vidi u slučaju epidemije virusa. Vlast koristi medije kao sredstvo za borbu protiv opozicije, intelektualaca, neovisnih stručnjaka i svih građana koji nemaju poverenje u službene podatke u vezi s virusom COVID 19. Primjerice, neovisna istraživačka mreža BIRN objavila je da je u informacijskom sustavu Vlade Republike Srbije zabilježen 3 do 4 puta veći broj umrlih u odnosu na službene podatke koji se objavljuju javnosti. Ovu informaciju nitko od dužnosnika i ljudi iz kriznog stožera nije demantirao, već se reakcija vlasti vidjela samo u brutalnim napadima na sve neovisne medije koji su objavili tu informaciju - kaže nam beogradski politolog.</p><p>Prvi problemi počeli su nakon izbora. Tada su počele isplivavati nelogičnosti.</p><p>- Sve u vezi s testiranjem i brojem dostupnih PCR testova od samog početka epidemije u Srbiji je pod velom tajne. Na samom početku epidemije, sredinom ožujka, testirali su se samo ljudi s izraženim simptomima infekcije koji su došli iz zemalja koje su tada smatrane žarištima, pa smo u tom smislu bili na europskom dnu ako se gleda broj testiranih u odnosu na broj stanovnika. Nakon donacija iz Kine i kupnje većeg broja testova, prešlo se na tzv. masovno testiranje koje je obuhvaćalo i veliki broj kontakata osoba koje su pozitivne na Covid 19. U tom periodu PCR testovi su bili besplatni. Nakon ukidanja izvanrednog stanja i popuštanja mjera početkom svibnja, građani su dobili mogućnost da se testiraju na Covid 19 uz nadoknadu od 50 eura bez obzira imaju li simptome. Krajem lipnja, nakon održanih parlamentarnih i lokalnih izbora, situacija se drastično pogoršala, a samim tim i potražnja za testovima je porasla i opet je došlo do zastoja u testiranju iako dužnosnici govore suprotno - kaže nam Marković.</p><p>Tvrdi da je stanje u zdravstvenom sustavu u potpunom kolapsu, a kapaciteti u bolnicama su popunjeni i gotovo da ne postoji klinika ili ambulanta u Beogradu koja prenamijenjena za borbu protiv korone.</p><p>- Svjedoci smo velikih redova ljudi ispred bolnica i Covid ambulanti širom Srbije koji se svakodnevno vraćaju kući jer im zdravstveni radnici govore kako nema dovoljno testova za sve. Kapaciteti u bolnicama su popunjeni 100 posto i gotovo da ne postoji klinika ili ambulanta u Beogradu koja nije pretvorena u Covid ustanovu. Otvorena je i privremena bolnica u Beogradskoj areni, a u toku prvog vrhunca korona virusa tu ulogu je imao Beogradski sajam. Kronični bolesnici i oni koji imaju neku hitnu intervenciju uglavnom mogu računati na adekvatnu zdravstvenu njegu, ali je veliki broj i onih koji se žale da ipak to nije slučaj. Osobno znam, da su pojedinim onkološkim pacijentima odlagali terapiju i termine za zračenje - opisuje nam trenutno stanje u Srbiji. </p><h2>Ulica kao teren za političku borbu</h2><p>Ipak, kaos se nije dogodio preko noći.</p><p>Marković smatra kako je eskalacija prosvjeda odavno kuhala u građanima Srbije, a Vučićeva najava policijskog sata bila je samo povod.</p><p>- Pravi uzrok za prosvjed je sveopća konfuzija, nepovjerenje u vlast i krizni stožer i žrtvovanje zdravlja i života građana samo u cilju održavanja izbora, nogometnih utakmica i masovnih proslava. Razlog nabujalog nezadovoljstva jednog dijela građana su i rezultati izbora koji za posljedicu imaju jednopartijski parlament u kome će biti zastupljene samo stranke vlasti i manjina. Osjećaj velikog broja ljudi, pogotovo u Beogradu, je da žive u dikaturi i da ne mogu ostvariti svoja osnovna prava i slobode pod režimom vladajuće partije Aleksandra Vučića - smatra politolog. Prilično otvoreno upire prstom u Vučića, kao glavnog krivca za ovu situaciju.</p><p>- On kroz manipulaciju, laži, kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i apsolutnu kontrolu svih tiskanih i elektronskih medija uništava Srbiju i živote svakog građanina koji nije uz Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Želja Vučića da ostane na vlasti što duže proporcionalno je srazmjerna uništavanju privrede, porastu kriminala i korupcije, osiromašenju naroda i masovnom odlasku ljudi iz zemlje. Ljudi su svjesni da se za svoja prava i demokraciju ne mogu boriti unutar institucija, kao u svakoj normalnoj zemlji, i zato ulica i ulični prosvjedi postaju teren za političku borbu - smatra Uroš Marković.</p><p>S druge strane, srpski predsjednik tvrdoglavo odbija preuzeti odgovornost za kaos u državi i na patetičnim konferencijama za medije optužuje pojedine hrvatske političare i medije za djelovanje protiv Srbije. One koji se pred kamerama usude ustati protiv njega, proglašava lažljivcima i manipulatorima. Odustao je, doduše, od uvođenja policijskog sata i u međuvremenu se zaputio u Pariz, daleko od sukoba. Iz zrakoplova je poručio kako će se iz Francuske boriti za Srbiju te da “predaja nije opcija”.</p>