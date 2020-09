Srbija: Poslali dijete u školu, a čekali rezultate korona testa. Stigli su navečer. Svi pozitivni

Neodgovorni roditelji u Kragujevcu nisu obavijestili ravnateljicu da cijela obitelj čeka rezultate testa na koronu. Rezultati su stigli navečer. Prijeti im od 3000 do 10.000 kuna kazne

<p>U Hrvatskoj škola počinje 7. rujna, mnogi roditelji i mališani još ne znaju kako će sve funkcionirati, uz posebnu regulaciju nastave zbog epidemije koronavirusa.</p><h2>Pogledajte video: Škola u Hrvatskoj počinje 7. rujna</h2><p>U Srbiji je škola počela, a s njom i prvi veliki problemi vezani za pravila i koronu. U Kragujevcu je 1. rujna u školu došla učenica šestog razreda..</p><p>Roditelji nisu obavijestili ravnateljicu da cijela obitelj čeka rezultate testa na koronu. Rezultati su stigli navečer. Svi u obitelji, uključujući djevojčicu, pozitivni su na koronu, prenosi <a href="https://www.blic.rs/vesti/drustvo/korona-u-jos-jednoj-skoli-ucenica-iz-kragujevca-dosla-na-casove-1-septembra-porodica/0lm4be1?fbclid=IwAR1astjLs9lJGJBT2_hc-1g3Y9gCxZiwCx2yEkoBVcPgFk4VM_eNdh8-Jqw" target="_blank"><strong>Blic</strong></a>.</p><p>- To je neodgovorno ponašanje roditelja. Znali su da čekaju rezultate testa, a svejedno su dijete poslali u školu. Snosit će sankcije - rekli su za Blic iz Ministarstva prosvjete.</p><p><strong>Dragana Mijović</strong>, direktorica škole, rekla je da roditelji nikome nisu rekli da čekaju rezultate, a dobili su ih navečer kad su javili školi da je djevojčica zaražena, kao i svi ukućani koji su se testirali.</p><p>- Obavijestili smo sve, odmah smo poduzeli mjere. Sva djeca koja su bila u tom području nosit će maske, pooštrili smo dezinfekciju i provjetravanje prostora. Druga djeca normalno dolaze u školu. Još jedanput apeliramo na roditelje, ne šaljite djecu u školu ako čekate nalaze testa na koronu - rekla je ravnateljica za Blic.</p><p><strong>Video: Hej, gdje ti je maska? Upozorio je prvašić reporterku</strong></p><h2>Roditeljima kazna od 3.000 -10.000 kuna?</h2><p>Ovo nije prvi takav slučaj u Srbiji.</p><p>Prvi je bio u jednog beogradskog osnovnoj školi gdje su roditelji na nastavu poslali dijete koje ide u treći razred, iako su čekali njegov nalaz na koronu. On je stigao i bio je pozitivan.</p><p>Roditeljima zbog ugrožavanja javnog zdravlja i kršenja propisa kojima se sprječava širenje epidemije korona virusa prijeti kazna od 3.000 do 10 tisuća kuna.</p>