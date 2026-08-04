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VATROGASCI SPAŠAVALI OSOBU

Srbin (77) se zabio u kamion na A3 kod Sl. Broda pa se prevrnuo na krov: Žena teško ozlijeđena

Piše Iva Tomas,
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Srbin (77) se zabio u kamion na A3 kod Sl. Broda pa se prevrnuo na krov: Žena teško ozlijeđena
Foto: DVD Oriovac
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Protiv 77-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 11 sati dogodila na autocesti A3 na području općine Brodski Stupnik. Očevidom je utvrđeno da 77-godišnji državljanin Srbije, upravljajući automobilom srpskih tablica, nije držao potreban razmak iza teretnog vozila s priključenom poluprikolicom vinkovačkih tablica kojim je upravljao 52-godišnjak, piše PU brodsko-posavska.

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Automobil je udario u stražnji dio poluprikolice, nakon čega se prevrnuo na krov, sletio na travnatu površinu, udario u smjerokazni stupić i metalnu zaštitnu ogradu te se odbio natrag na kolnik. Teško je ozlijeđena 77-godišnja putnica, koja je nakon pružene liječničke pomoći u bolnici u Slavonskom Brodu zadržana liječenju, dok je 77-godišnji vozač zadobio lakše ozljede.

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Protiv 77-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac interveniralo je nakon dojave da je u autu prikliještena jedna osoba, objavio je DVD Oriovac na Facebooku. Kako se vidi prema objavljenim fotografijama, auto je završio na krovu, a došlo je i više vozila hitne pomoći. Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca. 

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