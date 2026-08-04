Obavijesti

News

Komentari 38
MLADIĆI PRETUKLI MALOLJETNIKA

Gradonačelnica Supetra oglasila se o napadu na Braču: 'Oštro osuđujem! Nasilje nije rješenje'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Gradonačelnica Supetra oglasila se o napadu na Braču: 'Oštro osuđujem! Nasilje nije rješenje'
Foto: Pixsell/Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale maloljetnika

Dječak je mirno sjedio i jeo u fast foodu kada su mu prišla dvojica mladića, srušila ga na tlo te ga počela udarati rukama i nogama po glavi, vratu i leđima. Nije poznavao napadače, nije izazivao sukob, u šoku nam je ispričala čitateljica, članica obitelji maloljetnika iz Zagreba kojeg su prošle subote pretukli u Supetru na otoku Braču, a zadobio je lakše ozljede. 

NOVI SLUČAJ PREMLAĆIVANJA UŽAS NA BRAČU Dvojica mladića pretukla dječaka: 'Jeo je mirno, a oni su ga bacili na tlo i tukli'
UŽAS NA BRAČU Dvojica mladića pretukla dječaka: 'Jeo je mirno, a oni su ga bacili na tlo i tukli'

- Spasilo ga je osoblje lokala koje je brzo pritrčalo. Udarali su ga po cijelom tijelu. Dobio je lakše ozljede - dodala je.

KONCERT U ŠIBENIKU SDP-ovka uoči Thompsona poslala žestoku poruku: 'Kakva država ovo dopušta?'
SDP-ovka uoči Thompsona poslala žestoku poruku: 'Kakva država ovo dopušta?'

O incidentu se za 24sata oglasila i gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

- Tijekom jučerašnjeg dana obaviještena sam o incidentu. Nisam upoznata sa svim detaljima s obzirom na to da je kriminalističko istraživanje u tijeku i da je na nadležnim institucijama da utvrde sve okolnosti. Kao i uvijek, oštro i nedvosmisleno osuđujem svaki oblik nasilja. Nasilje ne može biti način rješavanja bilo kakvih nesuglasica, razlika ili društvenih problema, bez obzira na to odakle dolazi i prema kome je usmjereno.

Stalno upozoravam da je  nasilje danas sveprisutno  na ulicama, društvenim mrežama, kroz poruke, uvrede i poruke mržnje na zidovima, da je stvorena takva klima netrpeljivosti. Svjedočimo vremenu u kojem se sve češće ulica pokušava silom zamijeniti zakon, procedure i institucije. To je opasan put koji slabi društvo i udaljava nas od vrijednosti demokracije. Poruka da je nasilje dopušteno. Upravo zato smatram da naše poruke, pogotovo javnih osoba moraju biti jasne: nasilju, mržnji i zastrašivanju nema mjesta u našem društvu. Pogotovo radi pripadnosti, podrijetla, vjere ili spola.

47 KAZNENIH DJELA HOROR NA UČKI Žena godinama mučila pse, podignuli optužnicu. U kući su pronašli oko 30 lešina
HOROR NA UČKI Žena godinama mučila pse, podignuli optužnicu. U kući su pronašli oko 30 lešina

Važno je da institucije odrade svoj posao, utvrde činjenice i odgovornost, a mi kao društvo moramo čuvati kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i zajedništva. Zahvaljujem PP Brač na angažiranosti i profesionalnosti - napisala nam je Marković.

Članica obitelji pretučenog maloljetnika tvrdi da on napadače nije poznavao te da je samo dva dana prije toga iz Zagreba stigao u Supetar, a tijekom boravka nije imao nikakve nesuglasice s mještanima, kao ni bilo kakvu komunikaciju. Smatra i da je motiv napada bio to što je dječak iz Zagreba.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu. Ističu kako je maloljetnik zadobio lakše ozljede, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ
Novi detalji užasa u Svetom Križu Začretju: Na tijelima bile ozljede od oštrog predmeta?
TRAGEDIJA U ZAGORJU

Novi detalji užasa u Svetom Križu Začretju: Na tijelima bile ozljede od oštrog predmeta?

Iako se još čekaju nalazi obdukcije tijela oca (46) i dvoje djece starih 17 i 15 godina, 24sata neslužbeno doznaje da su na tijelima djece pronađene ozljede od oštrog predmeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026