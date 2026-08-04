Gradonačelnica Supetra oglasila se o napadu na Braču: 'Oštro osuđujem! Nasilje nije rješenje'

Dječak je mirno sjedio i jeo u fast foodu kada su mu prišla dvojica mladića, srušila ga na tlo te ga počela udarati rukama i nogama po glavi, vratu i leđima. Nije poznavao napadače, nije izazivao sukob, u šoku nam je ispričala čitateljica, članica obitelji maloljetnika iz Zagreba kojeg su prošle subote pretukli u Supetru na otoku Braču, a zadobio je lakše ozljede.

- Spasilo ga je osoblje lokala koje je brzo pritrčalo. Udarali su ga po cijelom tijelu. Dobio je lakše ozljede - dodala je.

O incidentu se za 24sata oglasila i gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

- Tijekom jučerašnjeg dana obaviještena sam o incidentu. Nisam upoznata sa svim detaljima s obzirom na to da je kriminalističko istraživanje u tijeku i da je na nadležnim institucijama da utvrde sve okolnosti. Kao i uvijek, oštro i nedvosmisleno osuđujem svaki oblik nasilja. Nasilje ne može biti način rješavanja bilo kakvih nesuglasica, razlika ili društvenih problema, bez obzira na to odakle dolazi i prema kome je usmjereno.

Stalno upozoravam da je nasilje danas sveprisutno na ulicama, društvenim mrežama, kroz poruke, uvrede i poruke mržnje na zidovima, da je stvorena takva klima netrpeljivosti. Svjedočimo vremenu u kojem se sve češće ulica pokušava silom zamijeniti zakon, procedure i institucije. To je opasan put koji slabi društvo i udaljava nas od vrijednosti demokracije. Poruka da je nasilje dopušteno. Upravo zato smatram da naše poruke, pogotovo javnih osoba moraju biti jasne: nasilju, mržnji i zastrašivanju nema mjesta u našem društvu. Pogotovo radi pripadnosti, podrijetla, vjere ili spola.

Važno je da institucije odrade svoj posao, utvrde činjenice i odgovornost, a mi kao društvo moramo čuvati kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i zajedništva. Zahvaljujem PP Brač na angažiranosti i profesionalnosti - napisala nam je Marković.

Članica obitelji pretučenog maloljetnika tvrdi da on napadače nije poznavao te da je samo dva dana prije toga iz Zagreba stigao u Supetar, a tijekom boravka nije imao nikakve nesuglasice s mještanima, kao ni bilo kakvu komunikaciju. Smatra i da je motiv napada bio to što je dječak iz Zagreba.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu. Ističu kako je maloljetnik zadobio lakše ozljede, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta.