HOROR NA UČKI Žena godinama mučila pse, podignuli optužnicu. U kući su pronašli oko 30 lešina

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je pred Općinskim sudom u Rijeci optužnicu protiv 77-godišnje hrvatske državljanke zbog 47 kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja. Slučaj s Učke zgrozio je javnost u svibnju ove godine, kada je u kući na osami pronađeno 47 živih pasa i oko 30 lešina životinja.

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Pokretanje videa... VIDEO ZAŠTO NITKO NIJE REAGIRAO?! 'U nosu nam je još uvijek smrad mrtvih pasa iz te kuće na Učki' | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Prema optužnici, 77-godišnjakinju se tereti da je od 2022. do 9. svibnja 2026. na području Vele Učke, zajedno s još jednom osobom koja je u međuvremenu preminula, psima različitih pasmina uskraćivala hranu i vodu, ograničavala im kretanje te ih držala u zatvorenim i nehigijenskim uvjetima. Na teret joj se stavlja i da životinjama nije osigurala potrebnu veterinarsku skrb, zbog čega su bile izgladnjele, pothranjene i pune rana, a njihovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno.

Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, slučaj je otkriven nakon što je nekoliko dana prije policijske intervencije u prometnoj nesreći poginuo partner optužene, s kojim je živjela u kući na Učki. Kada je policija došla na imanje, dočekala ih je 77-godišnjakinja, a ubrzo je otkriveno da se iza zatvorenih vrata krije prizor kakav ni iskusni veterinari nisu vidjeli u svojim karijerama.

Veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi sudjelovali u spašavanju životinja, ispričali su da ih žena isprva nije željela pustiti u kuću te je tvrdila da skrbi o dvadesetak pasa.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Došli smo na poziv komunalnog redara. Na naš nagovor u konačnici nam je preko prozora, jednog po jednog, predala 47 živih i dva mrtva psa - ispričali su veterinari Mladen i Magdalena Milić te Luka Kovačević.

Kada su shvatili razmjere slučaja, pozvali su kolegu Nenada Skorupana koji je pomogao prevesti izmučene životinje na sigurno. No šok je uslijedio dan kasnije. Žena ih je ponovno nazvala i rekla da se u kući nalazi još šest mačaka, ali i leševi životinja.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- U škrinji pokraj kuće, u hladnjaku, ormarima i kadi pronašli smo oko 30 trulih leševa nagrizenih crvima. Stanje unutrašnjosti kuće ne može se opisati. Prljavština, vrećice s izmetom po podu i ormarima... Smrad koji se uvukao u prostorije i danas nam je u nosu. Ne možemo vjerovati da su ondje godinama živjele sve te nesretne životinje, a kamoli ljudi - rekli su potreseni veterinari.