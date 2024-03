Srbin pljačkao po Zagrebu: Vrebao same zaposlenice pa im prijetio pištoljem i krao novac

Provedenim je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je osumnjičeni od 16. do 26. veljače 2024. godine na području Dubrave došao u tri različite trgovine te jednu pekaru gdje je prijeteći verbalno te airsoft pištoljem od zaposlenica otuđivao novac. Najčešće bi dolazio pred kraj radnog vremena te u trenutku kada bi se one nalazile same u trgovini.

Nadalje, sumnja se da su zajedno osumnjičeni 45-godišnjak i 36-godišnjakinja te 45-godišnjakinja, 21. veljače 2024. godine i ovaj put u večernjim satima, došli u trgovinu u Dubravi, gdje je osumnjičeni uzimao razne artikle s polica i stavljao ih u košaru za kupovinu u namjeri krađe prilikom izlaska iz trgovine pokušao ih je spriječiti zaštitar kojeg je tada osumnjičeni fizički napao, šakom udario u glavu te su svi uspjeli pobjeći odnoseći otuđene artikle iz trgovine. Ukupna materijalna šteta iznosi oko 3000 eura.

Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Zagrebu provedena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni te su pronađeni odjeća, obuća kao i airsoft pištolj.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 45-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu. Protiv osumnjičene 36-godišnjakinje te 45-godišnjakinje redovnim putem podnijeto je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da su zajedno počinili razbojničku krađu.