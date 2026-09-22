Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Radnik osiguranja (52) tragično je izgubio život na ovogodišnjem Oktoberfestu u Münchenu nakon što ga je prikliještila gondola na popularnoj atrakciji. Nesreća se dogodila u večernjim satima na vožnji koja simulira slobodni pad s visine od osamdeset metara, bacivši sjenu na otvorenje najvećeg svjetskog festivala piva i pokrenuvši opsežnu policijsku istragu o sigurnosnim propustima na radnom mjestu, The Sun.

Šokirani posjetitelji svjedočili su strašnom prizoru u ponedjeljak nešto prije dvadeset i dva sata. Prema prvim policijskim izvješćima, zaštitar iz Srbije ušao je u strogo zabranjeno područje neposredno ispod atrakcije poznate pod imenom Hangover. U tom trenutku golema gondola puna putnika velikom se brzinom spuštala prema tlu, izvještava The Sun. Radnik nije uspio na vrijeme izbjeći udarac te ga je masivna metalna konstrukcija snažno udarila i prignječila uz ukrcajnu platformu.

Atrakcija Hangover slovi za jednu od najviših i najuzbudljivijih pokretnih vožnji te vrste na svijetu. Sastoji se od golemog centralnog stupa uz koji se podiže prstenasta gondola s putnicima. Nakon što dosegne sam vrh i omogući kratak panoramski pogled na prostrano sajmište Theresienwiese, mehanizam naglo otpušta gondolu. Putnici tada doživljavaju sekunde čistog bestežinskog stanja prije nego što snažne magnetske kočnice uspore i sigurno zaustave pad neposredno iznad tla. Upravo u toj kritičnoj donjoj zoni kočenja nalazio se nesretni radnik u trenutku udara.

Foto: Angelika Warmuth

Hitne službe iznimno su brzo stigle na mjesto događaja i započele borbu za život teško ozlijeđenog muškarca. Medicinski timovi očajnički su ga pokušavali reanimirati pred užasnutim mnoštvom, nakon čega su ga vozilom hitne pomoći prevezli u obližnju minhensku bolnicu. Unatoč maksimalnim naporima liječničkog osoblja, pedesetdvogodišnjak je podlegao teškim tjelesnim ozljedama i preminuo nedugo nakon dolaska na hitni prijem.

Istraga i pružanje psihološke pomoći svjedocima

Policajci su odmah nakon incidenta evakuirali posjetitelje iz neposredne blizine i postavili visoke ograde oko cijelog područja goleme vožnje. Dok su dežurne službe preplavile prostor festivala, stručnjaci iz posebnog tima za krizne intervencije preuzeli su brigu o svjedocima koji su vidjeli fatalnu nesreću. Ti su stručnjaci na licu mjesta pružali prijeko potrebnu psihološku podršku ljudima koji su pretrpjeli teški šok. Policija navodi kako nitko od putnika koji su sjedili u samoj gondoli tijekom nesreće nije bio u izravnoj opasnosti niti je zadobio fizičke ozljede.

Foto: Profimedia

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu ispod vožnje u trenutku dok je sustav bio u punom pogonu. Istražitelji hitno apeliraju na sve očevidce da im pomognu u rasvjetljavanju slučaja. Posebno su zamolili posjetitelje koji su eventualno snimili užasni trenutak kamerama na svojim pametnim telefonima da se odmah jave nadležnim tijelima i predaju videomaterijale. Inspektorati rada ovu nesreću trenutno tretiraju kao tragičan slučaj na radnom mjestu.

Gradonačelnik Münchena Dominik Krause oglasio se povodom ovog nesretnog događaja.

​- Moje su misli s obitelji preminulog muškarca i zaposlenicima na zabavnoj vožnji. Zahvaljujem hitnim službama na njihovoj brzoj intervenciji - rekao je Krause.

Smrt radnika osiguranja bacila je tamnu sjenu na prve dane sto devedeset i prvog izdanja Oktoberfesta, koje je svečano započelo u subotu. Više od šest milijuna posjetitelja obično se spusti u bavarsku prijestolnicu zbog ovog svjetski poznatog festivala piva, koji traje sve do četvrtog listopada. Kako bi osigurali mir i red na ovako masovnom i logistički zahtjevnom događaju, organizatori svake godine angažiraju impresivan broj sigurnosnog i medicinskog osoblja.

Oko šest stotina policajaca i stotine privatnih radnika osiguranja patroliraju po golemom festivalskom prostoru. Festival ima izrazito stroga pravila ponašanja koja uključuju detaljne sigurnosne provjere na svim ulaznim točkama, stroga ograničenja za unos velikih torbi ili ruksaka te potpunu zabranu unošenja bilo kakvih oštrih ili potencijalno opasnih predmeta. Tragedija na Hangoveru iznova je potaknula ozbiljne javne rasprave o sigurnosnim standardima na tako masovnim manifestacijama te o svakodnevnim rizicima kojima organizatori izlažu tehničko osoblje i radnike zadužene za održavanje reda.

Ovaj smrtonosni događaj dolazi nakon još jednog zastrašujućeg incidenta na visinskoj vožnji koji je potresao festival samo dva dana ranije. U subotu je ekstremna atrakcija pod imenom Predator iznenada prestala raditi usred vožnje, ostavivši četrdesetak posjetitelja da bespomoćno vise naglavačke na visini od šesnaest metara. Vožnja Predator svojim masivnim mehaničkim rukama vrti i okreće putnike u svim smjerovima, a tehnički kvar dogodio se u najgorem mogućem trenutku ciklusa.

Ljudi su ostali zarobljeni u tom izrazito neugodnom i dezorijentirajućem položaju punih sedam minuta. Sigurnosni mehanizmi sustava uspješno su blokirali pad, ali su istovremeno otežali ručno spuštanje gondole. Ekipama za održavanje trebalo je dragocjeno vrijeme da zaobiđu elektroničku blokadu i sigurno vrate prestravljene putnike na tlo. Hitne službe brzo su stigle na mjesto zastoja, ali su ljudi već uspjeli samostalno napustiti svoja sjedala. Manji broj putnika požalio se medicinskom osoblju na blagu vrtoglavicu i probleme s cirkulacijom zbog dugotrajnog visenja naglavačke. Nakon detaljnog pregleda koji su obavili stručnjaci iz nadležne udruge za tehnički pregled, inspektori su vožnju istog dana ponovno pustili u redovan rad.

*uz korištenje AI-ja