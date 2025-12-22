Srbin ucjenjivao ženu golim fotografijama. Od nje tražio novac i novi iPhone, uhićen je!

Državljanin Srbije A. H. (41) uhićen je u Budvi zbog sumnje da je mjesecima sudjelovao u ucjenjivanju žene kojoj su prijetili objavom njezinih eksplicitnih fotografija. Prema navodima policije, ucjena je provođena u suradnji s još jednom zasad nepoznatom osobom, a od žrtve su tražene tisuće eura i skupocjeni mobilni telefon, prenosi nova.rs.

Slučaj je otkriven nakon što je žena 19. prosinca prijavila budvanskoj policiji višemjesečne prijetnje i psihičku torturu. U strahu od objave kompromitirajućeg sadržaja, osumnjičenima je u više navrata predala ukupno 1.100 eura.

Ucjenjivači su potom pojačali pritisak te zatražili dodatnih 2.000 eura, najnoviji model iPhonea te još 500 eura, uz dogovorenu primopredaju 20. prosinca. U suradnji s državnim tužiteljem iz Kotora policija je organizirala kontroliranu akciju, tijekom koje se na dogovorenom mjestu pojavio A. H. u vozilu s novopazarskim registracijama, nakon čega je odmah priveden.

Nakon kriminalističke obrade, A. H. je po nalogu tužiteljstva uhićen zbog sumnje na kazneno djelo ucjene u produljenom trajanju. Policija nastavlja intenzivnu potragu za drugim osumnjičenikom uključenim u ovaj slučaj.