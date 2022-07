Srce iz Hrvatske pod rotirkama išlo za Njemačku: 'Policija ide u pratnji kada je situacija hitna'

Prije nekoliko dana pod pratnjom policije i upaljenim rotirkama vozilo s organom je jurilo na zagrebački aerodrom, a srce hrvatskog donora, kako doznajemo, otputovalo je za Njemačku. To je za 24sata potvrdio docent Danko Mikulić, voditelj Odjela za hepatobilijarnu kirurgiju KB-a Merkur i tajnik Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu.

- U četvrtak smo imali transplantaciju jetre, a srce je otišlo za Njemačku. Organi donora bili su iz Hrvatske, a uvijek se tu radi o ljudima koji su umrli od posljedica nesreće ili moždanog udara. Hrvatska je u sustavu Eurotransplanta pa nekad dolazi do internacionalne razmjene. Većina organa donora iz Hrvatske i ostane u Hrvatskoj, no nekad dolazi do razmjene ako nekoj zemlji hitno treba organ, a kod nas u tom trenu nema nekoga tko je hitniji ili ako nema pogodnog primatelja u našoj zemlji, onda organ ide u neku od zemalja članica Eurotransplanta (osim nas, to su i Austrija, Njemačka, Slovenija, Nizozemska, Luksemburg, Mađarska te Belgija). Kad se negdje mora brzo transportirati organ kao što je srce, onda se ono prevozi pod policijskom pratnjom, pogotovo kad je ljeto i kad su gužve. Neki organi u slučajevima kad nisu žurne operacije prevoze se redovnim avionima, autima ili kombijem - objasnio nam je docent Mikulić.

KB Merkur ima najviše transplantacija

Organi se prevoze, kaže, svako malo s obzirom na to da se u Hrvatskoj godišnje obavi od 200 do 300 transplantacija. I u noći na subotu u isto vrijeme u KB-u Merkur i u KBC-u Zagreb obavljene su transplantacije jetre i srca.

U Hrvatskoj je KB Merkur vodeći po broju obavljenih transplantacija. Docent Danko Mikulić je voditelj njihova Odjela za hepatobilijarnu kirurgiju i tajnik Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu. Docent Mikulić u razgovoru za 24sata ističe kako su prošle godine u hrvatskim bolnicama presađeni 124 bubrega, 104 jetre, 34 srca te šest transplantacija pankreasa i devet pluća. Od toga je u KB-u Merkur, kaže nam, napravljeno više od 90 transplantacija jetre i više od 50 bubrega, što KB Merkur, kako smo naveli, svrstava u bolnicu u kojoj se odrađuje najviše transplantacija.

- Hrvatska je po broju transplantacija u samom vrhu Europe. Jako smo napredovali na tom polju medicine, tradicija transplantacija seže nam još od sedamdesetih godina, s tim da smo u posljednjih 15-ak godina napravili veliki porast u broju transplantacija, i to zahvaljujući kontinuiranom radu liječnika, napretku transplantacijske medicine i znatno povećanom broju doniranih organa, odnosno znatno se povećao broj onih koji pristaju donirati svoje organe u slučaju smrti - istaknuo je docent Mikulić.

