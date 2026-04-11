Iako je sajam svakog 10. u mjesecu, oni najvjerniji dolaze već dan ranije, kad prodavači tek postavljaju štandove. ‘Tad ima najviše robe i najbolje su cijene’, kažu nam posjetitelji
Srce sajma u Benkovcu: ’Deseti je fešta, ali devetog se kupuje’
Glavni događaj u Bukovici i Ravnim kotarima oduvijek je bio Benkovački sajam, koji se više ne organizira svakog desetog dana u mjesecu. Tradicija je to duga više stoljeća, a prvi pisani spomen o najvećem sajmu u Dalmaciji zabilježen je 1885. godine, kad je bio tri puta godišnje, već 1900. jedanput tjedno, a onda se desetljećima pozicionirao na "sveti deseti". No običaji i navike se mijenjaju, pa znalci dobro znaju da se na sajam može doći dan ranije, najbolje u popodnevnim satima, kad trgovci tek postavljaju svoja prodajna mjesta, ali se i tad itekako može trgovati.
