Srđ je Grad: Dubrovnik nije primjer održivog turizma!

Franković je u razgovoru za BBC News u srijedu ustvrdio da Dubrovnik održivo upravlja turizmom te je danas „uzor brojnim drugim europskim gradovima“. Iz SJG-a su mu odgovorili kako to "lijepo zvuči, ali stvarnost govori nešto sasvim drugo". „Ako je održivost sposobnost grada da turizam uskladi s kvalitetom života svojih stanovnika, očuvanjem prostora i prirodnih resursa, onda Dubrovnik nije primjer uspjeha“, tvrdi SJG i ističe da je Dubrovnik prošle godine bio grad s najvećim brojem turista u odnosu na broj stanovnika na cijelom svijetu.

Grad od približno 40.000 stanovnika posjetilo je čak 1,34 milijuna turista, odnosno na svakih 100 Dubrovčana dolazilo je više od 3350 turista. To nije pokazatelj održivosti, nego ekstremnog turističkog pritiska, ocjenjuje SJG dodajući kako je Dubrovnik i dalje apsolutni rekorder po broju kruzerskih dolazaka na Jadranu.

„Tijekom 2025. godine zabilježeno je čak 557 uplovljavanja kruzera, što je daleko više nego u Splitu, Zadru ili bilo kojoj drugoj jadranskoj luci. Možemo li ozbiljno govoriti o održivosti kada grad sustavno povećava ovisnost o jednom od najintenzivnijih oblika masovnog turizma“, pita SJG.

Podsjetili su da Dubrovnik odvaja tek 11 posto otpada, a zbog tako niske stope odvajanja građani plaćaju gotovo 200.000 eura kaznenih naknada, dok se odlagalište Grabovica nalazi pred zatvaranjem jer je praktički iscrpilo svoje kapacitete.

Naglasili su i da Dubrovnik već godinama ima najskuplje stanove u Hrvatskoj, zbog čega mladi ljudi teško mogu riješiti stambeno pitanje, a obitelji se sele iz grada.

„Istovremeno, GUP koji omogućuje apartmanizaciju i devastaciju prostora nije mijenjan punih devet godina Frankovićeve vlasti. Umjesto planskog razvoja, dobili smo improvizaciju, betonizaciju i naselja koja sve više nalikuju urbanističkom kaosu“, tvrdi SJG.

Iz stranke poručuju da održiv grad nije samo grad koji ostvaruje turističke rekorde, već onaj u kojem stanovnici mogu dobiti liječničku skrb, riješiti stambeno pitanje i živjeti dostojanstveno.