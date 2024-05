'Srebrenica je opomena, pouka i poruka budućim generacijama'

Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučivat će u četvrtak oko 16 sati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Ona poziva da se 11. srpnja uspostavi kao međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida, još jednom osuđuje sve postupke kojima se veličaju počinitelji ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida utvrđenih presudama međunarodnih sudova, ističe važnost dovršetka postupka potrage za posmrtnim ostacima preostalih žrtava koji do sada nisu pronađeni i poziva na nastavak procesuiranja počinitelja genocida koji su još na slobodi. Rezolucija je izazvala ogorčene reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj, a Aleksandar Vučić i Milorad Dodik tvrde da rezolucija svaljuje kolektivnu odgovornost na srpski narod, iako se u tekstu to nigdje ne spominje. Inzistiraju na tvrdnjama da u Srebrenici nije bilo genocida iako je to potvrđeno presudama. Srbija poduzima sve ne bi li što veći broj članica UN-a uvjerila da barem ostanu suzdržane pri glasanju.

