Češljaju cijelu bolnicu: Pacijente nisu naručivali, ambulante su ukinuli, lista čekanja sve duža...

'Ovo izgleda kao pravo forenzičko češljanje, bit će tu svega', kaže dobro upućeni izvor. Doznajemo da je anonimna prijava stigla dan prije dolaska novog ravnatelja čije imenovanje inspekcija također provjerava

<p>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od četvrtka je u bio izvanrednoj inspekciji u Dječjoj bolnici Srebrnjak kako bi provjerili anonimnu prijavu koju su primili tijekom srpnja, potvrdilo je to dva dobro upićena izvora za 24sata.</p><p>Doznajemo kako su iz bolnice izuzeli vrlo opsežnu dokumentaciju koja se veže na rad bolnice u posljednjih godinu dana kojom bi trebali provjeriti, između ostalog, navode da se bolnica do prije neki dan zatvorila prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti te liječnici nisu mogli iz pedijatrijskih ambulanti naručivati djecu na prvi pregled, potom da se drastično smanjio broj apartmana za roditelje, da su se ukinule pojedine ambulante i produljile liste čekanja, da se zapošljavalo administrativno osoblje dok su liječnici i stručnjaci odlazili, a provjeravaju i način imenovanja novog ravnatelja te članova uprave bolnice. </p><p>Doznajemo i to kako je inspekcija pokrenuta po nalogu ravnateljice Regionalnog ureda Zagreb HZZO-a te se najavilo da će kontrola biti 11 kolovoza. Zapravo se radi o kombiniranoj inspekciji zavoda i Ministarstva zdravstva i naši sugovornici su uvjereni da se to radi po nalogu USKOK-a koji je zaprimio kaznene prijave koje se odnose na optužbe da se sa smjenom bivšeg ravnatelja bolnice dr. Bore Nogala, namjerno opstruira i uništava bolnica te ozbiljno ugrožava projekt izgradnje Centra za translacijsku medicinu koju uglavnom financira iz EU fondova i težak je 60 milijuna eura. </p><p>- Istina je da su inspektori iz HZZO-a bili na Srebrnjaku i uzeli zaista vrlo opsežnu dokumentaciju koja se veže na mnoge stvari koje su se u bolici događale posljednjih godinu dana - potvrdio nam je odlično upućeni izvor. </p><p>Na uvid smo dobili i što sve inspekcija provjerava pa i to da HZZO traži svu dokemtaciju koja se izravno veže uz odluku o imenovanju članova uprave i predsjednika uprave bolnice.</p><p>Podsjetimo, nedavno je na nakon provedenog natječaja novim ravnateljem bolnice imenovan dr. Ivo Dujmić Čule s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kojeg prozivaju da do dolaska na Srebrnjak bio specijalizant radiologije na Rebru. Pisali smo o tome kako se na natječaj javio i Domagoj Zovak, satiričar i urednik Prime Timea koji nam je tada izjavio:</p><p>- Natječaj je tako glupo napisan da se doslovno svatko, tko ima bilo koji faks, mogao javiti. Nije pisalo da to mora biti baš medicinska struka pa sam vidio to kao fini prozor koji je otvoren. Natječajem se tražilo samo pet godina iskustva, ali opet, nije pisalo u kojoj struci... niti da bi to morala biti medicinska struka, možda neko upravljačko iskustvo. <br/> U međuvremenu je uz novog ravnatelj dr. Dujmić Čulo, a zamjenica mu je postala dosadašnja v.d. ravnateljica dr. Ivana Đerek Dubravčić, inače doktorica bez licence, dok su dvije od četiri pomoćnice ravnatelja postale medicinske sestre, jedna od njih je glavna medicinska sestra.</p><p>Inspekcija sada "češlja" kompletno vodstvo bolnice pa, između ostalog, traži:</p><p>- odluke o umenovanju članova uprave i predsjednika uprave, odluke o imenovanju ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, odluke o imenovanju članova svih bolničkih povjerenstavaiI njihovi poslovnici o radu, popis voditelja svih odjela I ambulanti re radno vrijeme svakog pojedinog odjela I ambulante. </p><p>Dobro upućeni sugovornik kaže da se čini kako ovaj izvid HZZO-a i Ministarstva zdravstva izgleda kao pravi forenzički tim. </p><p>- Zaista traže vrlo detalje podatke i dokumetaciju te ako namjeravaju napraviti pravi posao, bit će tu svega - kaže nam naš izvor. </p><p>Već smo pisali o tome da se bolnica skoro zatvorila prema pacijentima, što zbog Covid-a, što zbog, sumnjaju neki, neprikrivene namjere da se bolnica ugasi jer su se zaustavila sva naručivanja iz ambulanti pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Doznajemo kako su od prošlog tjedna, odnosno od dolaska novog ravnatelja dr. Dujmić Čulo, bolnica ponovno otvorila prema malim pacjentima i da pedijatri opet mogu naručivati djecu. </p><p>Također, jedna od stvari koju pretresa inspekcija je i ta zašto se smanji broj apartmana za roditelje. Bilo ih je 13, a sada ih ima svega pet. Jedan od naših sugovornika kaže da se nakon potresa išlo na obavljanje hodnika bolnice, a ne tih apartmana u koje se uselila administracija. S dolaskom novog ravnatelja, doznajemo i to, ponovno se pokušava naći model da se otvore apartmani i da se preko javnog natječaja dobiju novci da se oni obnove. </p><p>Od prošlog tjedana su se pokrenule i liste čekanja te se intenzivno radi na provjeravanju tko je u koju amnulantu ili na koju pretragu naručen, jesu li liječnici na godišnjem i da se intenzivno nazivaju roditelji kako bi se potvrdili termini naručivanja ili evantualno kako bi se dogovorio novi termin ako nema liječnika.</p><p>Inače, anonimna prijava po kojoj inspekcija djeluje zaprimljena je 14. srpnja, samo dan prije dolaska novog ravnatelja. On je, doznajemo, u posljednja dva tjedna prikupljao sve dokumente koje inspekcija traži i predao ih. </p>