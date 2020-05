'Sreća je na strani opozicije za izbore, 5. srpanj je Berin dan!'

Hrvatsku čekaju do sada najneizvjesniji izbori. Vladajući HDZ procijenio je da je za njih najbolje da se izbori održe prije ljeta, i to dobrim dijelom zbog toga što vjeruju da mogu poentirati na uspješnoj borbi protiv korona virusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenkovića izviždali aktivisti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No i ta se percepcija polako mijenja. Nacionalni stožer, koji je narod s razlogom glorificirao, zadnjih dana gubi na popularnosti, i to u prvom redu jer se ispolitizirao.

A tu je još i nedonošenje zakona o sanaciji nakon potresa, zbog kojeg su mnogi ljutiti. Neke ankete čak daju i značajnu prednost SDP-u.

Bit će uzbudljivo...

Matematika vodi u veliku koaliciju

Zakleli su se da neće u veliku koaliciju, ali matematika bi ih ipak na to mogla natjerati.

Teško je sad zamisliti zajedno SDP i HDZ u jedinstvu i radu za dobrobit naroda, ali 2020. je, nakon 1991., jedna od najgorih godina za zemlju jer sa sobom nosi krizu kojoj se još ne znaju razmjeri.

Prije trideset godina bila je riječ o obrani domovine, a sad o obrani gospodarstva koje je na koljenima zbog krize uzrokovane korona virusom. Vlada nacionalnog jedinstva koju je tad vodio Franjo Gregurić pokazala se učinkovitom.

Ako rezultat bude izjednačen te ni jedna od velikih stranaka ne bude mogla složiti Vladu, predsjednik Milanović prvi bi mogao potegnuti ideju vlade nacionalnog jedinstva s obzirom na to da o tome navodno već razmišlja.

- Svi su se, SDP i HDZ, zakleli da neće koalirati međusobno, ali na to bi ih mogla prisiliti matematička nužnost - rekao je politički analitičar Žarko Puhovski.

Veliki rat na desnici - love isti tip birača

Škorin Domovinski pokret, Most, Karamarkova Domoljubna koalicija i HDZ lovit će isti tip birača - konzervativnog demokršćanina, a razlikovat će se na kraju u nijansama. Zlatko Hasanbegović, koji je sad uz Škoru, bio je donedavno u HDZ-u, a na izborima 2016. u 2. izbornoj jedinici osvojio je najviše glasova - više od 11.000. Bruna Esih, koja je sad uz Tomislava Karamarka, bila je također na HDZ-ovoj listi 2016., i to u prvoj izbornoj jedinici. HDZ-u je donijela oko 18.000 glasova.

Ipak, najveći rat vodit će se između Škore i HDZ-a, bez obzira na to što bi nakon izbora mogli pregovarati o sastavljanju vlade. Već se sad govori kako će lupati jedni po drugima bez zadrške, no čini se da je prvu bitku ipak dobio Škoro jer je HDZ-u oteo Penavu.

Druga jedinica ključ je izbora

Izbori su 5. srpnja i krenulo se sa sastavljanjem lista.

Najveća bitka između stranaka vodit će se u drugoj izbornoj jedinici. U kuloarima se već govori kako će ta jedinica koja obuhvaća Zagrebačku županiju, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsku županiju te istočni dio Zagreba odrediti izbornog pobjednika.

Dio te jedinice je Markuševac, koji je najviše nastradao u potresu 22. ožujka, a taj dio je bio sve do sada HDZ-ova utvrda. No s obzirom na to da je HDZ raspustio Vladu prije donošenja zakona o potresu, nije teško prognozirati kako bi tamo HDZ mogao izgubiti do 3000 dosadašnjih glasova.

S druge strane, Damir Bajs, koji ide na SDP-ovu listu, u toj jedinici nosi njima mnogo glasova u Bjelovaru. Na HDZ-ovoj listi kao jedan od aduta trebao bi se naći i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, a listu bi trebao nositi glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Bilo je predviđeno da je nosi Vili Beroš, ali čini se da se od toga odustalo.

Bitka za Slavoniju

Nemojte se igrati s Vukovarom i Vukovarcima. Iza nas stoji većina građana ovoga grada. Tko na nas krene loše, kreće đonom, dobit će lakat, rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava nakon odlaska iz HDZ-a. Nakon te rečenice može se zaključiti da će se u Slavoniji koja godinama propada voditi teška utakmica na ovim izborima.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

HDZ već danas u Vukovar šalje Tomu Medveda, a u četvrtoj izbornoj jednici, koja obuhvaća Osijek, planira se kandidirati i šef HNS-a Ivan Vrdoljak. Škoro je, pak, na predsjedničkim izborima najveći broj mandata osvojio upravo u Slavoniji, na što ponovno računa.

- Jedni govore da će 2. jedinica odlučiti pobjednika, a ja vam kažem bit će to naša Slavonija - govori nam sugovornik blizak Škori.

Biranje novog premijera stoji 120 milijuna kuna

Iako nas dulje pripremaju na dolazak najveće gospodarske krize od osamostaljenja države, država će veliki novac utrošiti upravo na održavanje parlamentarnih izbora čije raspisivanje sad nije bila nužnost.

Primjerice, 2015. godine potrošeno je više od 120 milijuna kuna, a od toga je najveća stavka išla za rad izbornih tijela, oko 69 milijuna kuna. Stoga nije teško pretpostaviti da će se i sad potrošiti približno isti iznos, a uzmemo li u obzir da smo ove godine imali i drugi krug predsjedničkih izbora, ispada da bi samo na izbore država trebala potrošiti oko 200 milijuna kuna.

Stoga, ako već trošimo novac koji nemamo, građani trebaju shvatiti da je sad jako važno da iziđu na izbore. Prvenstveno kako bi nova vlada imala veliki legitimitet za teška vremena koja nam svakako dolaze

Stranke desnice se osipaju

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izašao je jučer iz HDZ-a i sa sobom povukao sve vijećnike. Najavio je kako će se njegovo ime najvjerojatnije naći na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, što je za sada jedan od najvećih transfera. Sve se više šuška i o velikim nesuglasicama u Mostu, pogotovo nakon što je objavljeno da nisu uspjeli postići dogovor s Miroslavom Škorom i da na izbore izlaze samostalno.

Foto: Facebook

Spominje se tako da nekolicina ljudi koji su zadnjih dana s njima pregovarali, a pripadaju konzervativnom krilu, odustaju od pregovora, a neki članovi otvoreno okreću leđa tako da su prepiske prepucavanja stigle i do medija. Ekipa oko Škore također je dobila nekoliko odbijenica.

Što se tiče SDP-a, kod njih je sad stanje mirno i uspjeli su se konsolidirati. Naime, SDP je svoje ‘bure’ prošao prošlih godina, kad su stranku napustili Mirando Mrsić, Siniša Varga i Mirela Holy, no sad se na velika vrata vraća, i to najvjerojatnije u prvoj izbornoj jedinici.

5. srpanj povoljan opoziciji

Nakon što je u ponedjeljak odzvonilo zvono 9. sazivu Sabora, svi su nestrpljenjem iščekivali koji će datum predsjednik Zoran Milanović odrediti za predstojeće izbore. Prelomio je i odlučio da to bude 5. srpnja.

S poznatom numerologinjom Olgom Hadjić prokomentirali smo datum parlamentarnih izbora.

- Raspuštanje Sabora, što se brojeva tiče, na izvjestan je način na ruke išlo Miroslavu Škori. Bernardić također ovisi o koaliranju i uglavnom se orijentira na lijevu struju, a zazire od Škore i moguće koalicije desno orijentiranih stranaka koje su u posljednje vrijeme sve glasnije u javnosti. Bez veće stranke koja će im osigurati većinu, HDZ-u pobjede nema. U ovom kratkom periodu predizborne kampanje svi će se oni vezivati na trenutačnu situaciju i korona virus, a i sve će više apelirati na poljoprivrednu proizvodnju, kao protuteža turizmu na koji se godinama previše oslanjamo - kaže Olga.

Ulaskom u srpanj sreća se priklanja opoziciji. Datum izbora 5. srpnja povoljna je varijanta za Davora Bernardića. Jer je to, kaže Olga, upravo njegov dan.

- Saturn je u retrogradu, a to je planet Jarca. A Bernardić je Jarac. A s druge strane, tu je retrogradna Venera i sve će to zahvatiti period u srpanjskim izbornim varijantama. Samo je pitanje dana. A s njim kalkulira i Milanović. Ovaj datum mogao bi biti ključan jer je baš taj datum karmički povezan s Milanovićem. To je njegova odluka - objašnjava Olga.

Andrej Plenković, tvrdi, karakteran je čovjek, bez dovoljno hrabrosti da se suoči s desnicom i jasno opredijeli unutar svoje stranke. Kad analizira Miroslava Škoru, Olga će istaknuti da je nesiguran i nema samopouzdanja.