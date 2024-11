Središnja banka: 'Katastrofalne poplave će sniziti rast BDP-a u Španjolskoj, porast će inflacija'

Više od 200 ljudi poginulo je krajem listopada u najsmrtonosnijim poplavama u novijoj povijesti Španjolske. Voda je nosila automobile, mostove i kuće, zaustavila je rad tvrtki i teško oštetila usjeve i industrijska postrojenja. Najteže je stradala regija Valencija čiji udio u španjolskom BDP-u iznosi oko dva posto.

„Procjene uključuju visok stupanj neizvjesnosti, ali na temelju dosadašnjih događaja povezanih s vremenskim prilikama procjenjuje se da će utjecaj (poplava) na BDP u tekućem tromjesečju iznositi minus 0,2 postotna boda i biti negativan i za godinu dana", priopćila je središnja banka.

Inflacija će pak zbog poplava biti viša no što se do sada očekivalo, i to za 0,15 postotnih bodova. izračunali su.

Prije poplava vlada je bila očekivala da će gospodarstvo ove godine porasti 2,7 posto, daleko snažnije od ostalih u Europi. Cijene su pak u 12 mjeseci zaključno s listopadom porasle za 1,8 posto.

Vlada je najavila paket pomoći kućanstvima i poduzećima od 14,36 milijardi eura kako bi se lakše nosila s ekonomskim posljedicama poplava.

Guverner središnje banke Jose Luis Escriva rekao je da bi bilo poželjno da pomoć bude „privremena i pomno usmjerena" na oštećene tvrtke kako bi se smanjili dugoročni troškovi.

Poduzeća u poplavljenim gradovima pretrpjela su štetu potencijalno veću od 10 milijardi eura, a bankovni krediti u regiji čiji bi povrat mogao biti doveden u pitanje iznose oko 20,6 milijardi eura, rekli su početkom studenog predstavnici lokalnih tvrtki i dužnosnik središnje banke.

Guverner Escriva rekao je u srijedu da će banke uspješno apsorbirati šok, uključujući i manje zajmodavce koji su najviše izloženi najteže stradalim dijelovima Španjolske.

Središnja banka identificirala je u stradalim regijama ukupno gotovo 27.000 tvrtki s nepodmirenim kreditima i pola milijuna zajmoprimaca.