Dva državna tijela prebacuju odgovornost zbog pada sustava za uputnice i nalaze: 'Sve radi...'

Iako nam se već danima liječnici i pacijenti žale na poteškoće u radu CEZIH-a, sustava preko kojeg se šalju uputnice, recepti i primaju nalazi, dva državna tijela danas su reagirala na naše tekstove te tvrde da nikakvih zastoja u radu sustava nema, ali se ipak ispričavaju zbog "eventualnih poteškoća" korisnicima! I jedni i drugi prebacuju odgovornost za pad sustava, no u demantijima ne otkrivaju tko je i kako skrivio očit problem. Iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva regirali su na naš članak tvrdeći, između ostalog da je 'HZZO jasno komunicirao da sustav nije pao', a HZZO navodi da CEZIH uredno radi.

Za sigurnosnu nadogradnju CEZIH-a zadužen je HZZO, a mi radimo konsolidaciju CEZIH-a'

Reakciju Državnog ureda prenosimo u cijelosti.

- Za sigurnosnu nadogradnju sustava CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske), zadužen je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a ne Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kako je navedeno u tekstu. Kolega Zvonimir Babić je voditelj drugog projekta koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i koji nema nikakve veze sa sigurnosnom nadogradnjom CEZIH-a koja se odvija u nadležnosti HZZO-a koji upravlja CEZIH-om. Kolega Babić je na godišnjem odmoru, a njegove poslove u to vrijeme, obavljaju kolege koji ga mijenjaju i zamjenik voditelja projekta pod nazivom "Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH" koji je započeo pretprošle godine i traje do 2025. godine. Netočna je informacija u Vašem naslovu da je sustav u primarnoj pao, a voditelj projekta je na godišnjem odmoru. Iz HZZO je jasno komunicirano kako sustav nije pao, a voditelj projekta koji je na godišnjem odmoru nema nikakve veze sa radom CEZIH-a, jer je on u nadležnosti HZZO, a ne Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) - navode u reakciji. Re

Reakcija HZZO-a

- U tekstu se navodi kako je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zadužen za sigurnosnu dogradnju sustava CEZIH, te da je voditelj projekta za sigurnosnu dogradnju Zvonimir Babić, što je netočno. Naime, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zadužen je za projekt pod nazivom „Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te navedeni ured nema nikakve veze s tehničkim poteškoćama koje su pojedini zdravstveni djelatnici imali od četvrtka 13. srpnja pri sigurnosnom spajanju na sustav CEZIH.

S obzirom na navedeno ističemo kako je netočno da je “…pad CEZIH-a nastao zbog radova za koje Ministarstvu zdravstva ide 13,3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“. Ponavljamo kako su poteškoće nastale nakon sigurnosne nadogradnje programa za zaštićeno spajanje na pristupni sustav vanjskih CEZIH korisnika, odnosno redovnim apliciranjem posljednje verzije CISCO AnyConnecta Secure Client nastali su navedeni problemi. CISCO AnyConnecta Secure Client je aplikacija za sigurno spajanje korisnika na CEZIH putem pametnih kartica. CISCO je vodeća svjetska kompanija za mrežna i sigurnosna rješenja. Od njih još čekamo novu, prilagođenu verziju nadogradnje programa za zaštićeno spajanje vanjskih korisnika.

Sigurnosne nadogradnje programa za zaštićeno spajanje neophodne su i izuzetno bitne, kako bi povjerljivi podaci o našim osiguranicima koje sadrži CEZIH ostali zaštićeni.

Netočno je da CEZIH i dalje ne radi. Sustav danas radi korektno i nema odbijanja korisnika pri spajanju na sigurnosni sloj CEZIH-a. Također, kriva je teza koja se plasira u javnost da CEZIH ne radi zadnjih dana, što potkrepljuje izvješće o broju poruka zaprimljenih na sustav CEZIH u periodu 12.srpnja 2023. do 18. srpnja 2023. u usporedbi s istim periodom prošle godine. Realizirano je svega 3,48% manje eRecepata u navedenom razdoblju ove godine u odnosu na prošlu godinu.

Ispričavamo se građanima/našim osiguranicima ukoliko su imali neugodnosti u proteklih tjedan dana prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite i zahvalili bismo se zdravstvenim djelatnicima na strpljivosti - navode.