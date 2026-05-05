Splitski srednjoškolac Igor Barić bori se za to da politika ozbiljnije shvati probleme mladih. Svi su zapazili njegov govor u Saboru
Srednjoškolac Igor održao lekciju političarima: Iz Sabora poručio da mladi zaslužuju više
Govor koji sam poslao Povjerenstvu Sabora je korektan, pa čak i izvrstan, ali ga nećete čuti. Vjerojatno se pitate zašto. E pa... On je bio pristojan, ali nije bio istinit. Naime, strategija demografske revitalizacije Hrvatske ispravno prepoznaje tri ključna djelovanja; osnivanje obitelji, upravljanje migracijama i uravnoteženi regionalni razvoj. Super, to je njezina snaga, ali ironično, tu njezina snaga staje. Ona nalaže poticajno okruženje za mlade i ravnomjerni regionalni razvoj, ali ne vidi razliku između Zagreba i Like. Ista je za sve i mrtvo slovo na papiru, tako je svoj upečatljivi govor počeo Igor Barić, učenik 3. razreda Upravne i ekonomske škole u Splitu na 13. simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola.
