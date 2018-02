Sretnik Zlatko je u tri tjedna osvojio Jaguar i 10.000 kuna

U srijedu su osvojili Jaguar u nagradnoj igri 24sata, a u četvrtak su ih nazvali iz banke i rekli da mogu doći po bankovnu karticu na kojoj je 10.000 kuna koje su osvojili u nagradnoj igri Večernjeg lista.

- Prije tri tjedna su me zvali iz Večernjeg lista da sam dobio 10.000 kuna. Mislio sam da me netko zeza pa više nisam obraćao pozornost na to jer su prošla više od tri tjedna od tog poziva, a onda je stigao poziv iz banke. Ne mogu vjerovati da nas je snašla tako iznenadna sreća - rekao je presretni Zlatko Ruhek i dodao kako će sad napokon platiti nagomilane režije.

Rodbina i prijatelji iz cijele Hrvatske neprestano ih zovu i čestitaju na dobitku. No, kaže obitelj Ruhek, osim brojnih čestitara, ima i onih koji su im zavidni na njihovu dobitku te već prave računicu što bi oni sve mogli s nagradama.

- Sad kad jalni mještani pročitaju da smo osvojili i 10.000 kuna, od zavisti će ih infarkt pogoditi - zaključio je Zlatko. (dp)