Srpski mediji: Pada vlada Srbije, Vučević daje ostavku?

Kako doznaje Blic.rs, predsjednik srpske vlade, Miloš Vučević, ima izvanrednu konferenciju za medije u 11 sati.

Izvor blizak Blicu navodi kako bi on mogao dati danas ostavku.

Informer piše da bi ostavka premijera bila posljedica svih tenzija koje traju gotovo tri mjeseca u Srbiji. Sve je započelo padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Vučević se ranije javio s predsjednikom Vučićem i Anom Brnabić i poručio kako su oni uvijek spremni za razgovor.

- Ne prihvaćamo floskule da je rano ili kasno za razgovore, uvijek ima vremena za to. To je lijek za cijelo društvo, to svi građani Srbije očekuju od nas, ali i od onih koji protestiraju - rekao je.

