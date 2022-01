Signal mobitela Mateja Periša (27) iz Splita koji je nestao prije 12 dana, posljednji put je zabilježen na ušću Save u Dunav, javlja Kurir.

Kako je kazao izvor iz istrage, policija je preuzela podatke svih baznih stanica u tom dijelu Beograda, nakon što je Matej Periš u noći između 30. i 31. prosinca nestao.

- Na osnovu snimke nadzornih kamera u okolici Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od trenutka kad je istrčao iz kluba 'Gotik', oko 1.40 sati poslije ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao do restorana 'Savanova' kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu - rekao je izvor za Informer.

Bazne stanice su registrirale signal na tom mjestu, a navodno je signal kasnije lociran i nizvodno kod Velikog ratnog otoka, gdje se izgubio, naveo je izvor za srpske medije.