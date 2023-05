Srpski pisac o masakru u školi: Moj sin poznaje napadača, kaže da je trpio vršnjačko nasilje...

Srpski pisac Dušan Nedeljković gostovao je u televizijskom programu kuće K1 gdje je govorio o pucnjavi u osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'' na beogradskom Vračaru.

Nedeljkovićev sin pohađa tu školu i kaže kako se jutros probudio uz ove grozne vijesti.

- Moj sin je bio učionicu ili dvije pored kabineta u kojem je taj dječak počeo pucati, koliko znam to se dogodilo u kabinetu povijesti. Bilo je sve šokantno. Ja sam otišao u školu i prošao sam kordon policije, izveo sam sina iz škole i doveo ga kući. Jezive su dezinformacije, i sada kada čitam različite vijesti molim medije da prestanu da govoriti i pisati ako nemaju prave informacije - kazao je vidno potresen Dušan Nedeljković.

Nedeljković kaže kako mu je supruga kod kuće jer je na bolovanju i kako ju je nazvala jedna druga majka da joj ispriča što se dve događalo.

- Probudila me je i uspio sam dobiti sina na telefon. Profesorica engleskog ih je zatvorila u kabinet. Moj sin poznaje tog dječaka koji je pucao i koji je ubio čuvara Dragana, omiljenog među đacima, i izjavljujem sućut njegovoj obitelji. Bio je fenomenalan. Taj dječak je premješten na polugodištu iz A u B smjenu, i koliko znam bio je maltretiran od strane drugih učenika. Bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na inzistiranje roditelja premješten je u drugu smjenu. Bio je miran, dobar učenik. Definitivno je bio miran i tih. Ja sam očajan. Nemojte me držati za riječ, ja vam pričam šta sam čuo. Moj sin mi je to rekao i znam to iz dječjih priča. Mogu samo zanijemiti. Čim je netko prebačen iz smjene u smjenu možemo biti sigurni da je neki problem bio u pitanju - ispričao je Nedeljković.

Kaže kako su ljudi ispred škole bili potpuno zbunjeni.

- Susreo sam se sa suzama majki, zbunjenim očevima, policajcima... Mi malo bezobrazniji smo prošli kroz kordon i preuzeli svoju djecu. Postoje dva ulaza u školu i djeca su evakuirana na ulaz koji se nalazi u dijelu škole koji pohađaju mlađi đaci, učenici od 1. do 4. razreda. Ljudi su šutjeli. Došli smo do djece i odveli ih kući, bilo je napeto. Ljudi su bili na rubu, jer su svi šutjeli. Inspektori su smirivali situaciju. Trpimo posljedice nečinjenja, neobrazovanja, neodgajanja, mržnje u društvu koja se „boostuje“ i preko društvenih mreža. Moramo se prizvati pameti, neka zakon odradi svoje, ako imamo zakon - poručio je Nedeljković.

