Sršen: Nije problem virus, pa mi smo problem. Drugi val? Zašto netko širi strah i psihozu?

Ovih četiri-pet mjeseci su nas malo osvijestili, naučili smo malo više, znamo kako se ponašati. Naravno da će se on vratiti, kao i svi respiratorni virusi, rekla je doktorica Nela Sršen

<p>Ne trebam podsjećati na ono što je prošla Lombardija, rekla je doktorica <strong>Nela Sršen</strong> za <a href="https://www.hrt.hr/" target="_blank">HRT </a>i dodala kako više od 70 posto pozitivnih slučajeva dolazi iz Milana. </p><p>- Mladi nisu shvatili koncept distanciranja - poručila je Sršen i objasnila kako mladi bez obzira na virus i dalje izlaze van i druže se. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelji umrlih u Italiji </strong></p><p>- Ovo ljetno razdoblje trebamo iskoristiti, dok škole nisu počele i dok puno industrija zatvara preko ljeta, treba to iskoristiti da ne dozvolimo širenje virusa. Nije problem virus, problem smo mi, mi ga nosimo. U zadnje dane sam čula neke koncepte o drugom valu i imunitetu. Ne znam, kao da netko s namjerom želi stvarati strah, nesigurnost i psihozu - rekla je Sršen. </p><p>Na pitanje vjeruje li se stručnjacima u Italiji, Sršen kaže da je nekorektno govoriti o greškama, aludirajući na izbijanje korone u Zadru. </p><p>- Imat ćemo i mi natjecanje Formule 1, i svi će se morati testirati. Sva okupljanja, međuljudski kontakti, uvjetuju širenje virusa. Politiziranje, rukovanje premijera s Đokovićem, mislim da je to sve nepotrebno. Imamo jedan stožer i epidemiologe, od početka je bilo tih par ljudi koji su govorili i davali informacije, oni su primali sve informacije od WHO-a. Ako oni misle da netko ne treba u izolaciju, tu završava priča. Zašto se to sve polemizira? Zašto je virus predizborna kampanja? U ovom trenutku oni predstavljaju institucije, a bilo koja kritika stvara konfuziju i nesigurnosti. U Italiji se isto "rodilo" tisuće epidemiologa, uvijek su kontradiktorni s onim što naš stožer govori - poručila je Sršen. </p><p>Poručila je da je slučaj Adria Toura bio na naslovnicima novina u Italiji. </p><p>- Oni Talijani koji su se odlučili doći u Hrvatsku, oni će doći. Ali uvijek postoji ta trauma, bez obzira koliko je Hrvatska u zdravstvenoj razvijenosti. Ipak netko razmišlja da, ako se razboli, neka se razboli kod kuće. Ovo je Zadru je trebala biti fantastična promocije, ali Talijani koji žele doći, doći će. Virus kako dođe, tako i ode - rekla je Sršen. </p><p>- Naučit ćemo živjeti s njime, ali naučili smo o njemu. Narod treba biti smiren - rekla je. </p><p>- Nitko nije bio spreman na ovo, nije stvar samo Talijana. Talijani jednostavno nisu htjeli diskriminirati, stvar je u političkoj nepažnji - rekla je. Ipak, Sršen kaže da je bilo puno tu grešaka koje je Italija napravila, a među njima je i premještanje zaraženih iz klinika u domove za starije i nemoćne zbog nedostatka kapaciteta. To je, nažalost, rezultiralo brojnim žrtvama. </p><p>Poručila je kako je, osim Lombardije, i pokrajina Veneto imala veliki broj zaraženih i umrlih, no da se greške koje se tiču smještajnih kapaciteta nisu dogodile jer se reagiralo odmah. </p><p>- Ovih četiri-pet mjeseci su nas malo osvijestili, naučili smo malo više, znamo kako se ponašati. Naravno da će se on vratiti, kao i svi respiratorni virusi, sigurna sam da se neće vratiti u formi, na način koji smo proživjeli u ožujku. Često ga se uspoređuje sa Španjolskom gripom, ljudi - o čemu govorimo? - rekla je Sršen i još jednom apelirala na građane da samo oni mogu spriječiti širenje virusa. </p>