Srušila se zgrada u Mumbaiju: Ispod ruševina je čak 50 ljudi?

Zgrada visoka četiri kata srušila se u utorak u Dongri dijelu Mumbaija. Strahuje se da bi ispod ruševina moglo biti između 40 i 50 ljudi, piše The New Indian Express.

Mumbai: Kesarbai building has collapsed at Tandel street, in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/H2eVbtgaH6