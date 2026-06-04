Šef pulskih vatrogasca o padu aviona u Medulinu: Odmah smo vidjeli da nema preživjelih...

Samim dolaskom krenuli smo u pokušaje spašavanja, ali ustanovili smo da nema preživjelih. Još uvijek traje očevid kako bi se utvrdilo što je razlog nesreće, rekao je za N1 zapovjednik JVP-a Pula Ivica Rojnić o padu zrakoplova u Medulinu.

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Pokretanje videa... VIDEO Nekoliko osoba poginulo u padu zrakoplova kod Medulina | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

U nesreći je poginulo četvero ljudi, a uzroci i okolnosti te nesreće tek trebaju utvrditi. Zapovjednik je dojavu o nesreći dobio nešto prije 12 sati nakon čega je i krenula intervencija.

- Čim smo stigli, krenule su standardne procedure, prvo pokušaj spašavanja. Uz nas su bili Hitna, policija i medicinski helikopter. Kad smo vidjeli da nema preživjelih, ostavili smo sve zbog očevida. Nažalost, ovo je dio našeg posla, nemamo uvijek sretan kraj - istaknuo je.

Zapovjednik je upozorio da bi zbog izlijevanja goriva moglo doći i do požara.

Prema zasad dostupnim informacijama, poginule su četiri osobe, a s događajem je upoznata i nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Navodno se radi o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli kada se avion, iz za sada još nepoznatog razloga, srušio na području Medulina.