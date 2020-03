Srušio se avion na Filipinima: Svi poginuli, a išli su pomagati

Zrakoplov unajmljen za potrebe medicinske evakuacije srušio se u nedjelju na Filipinima tijekom polijetanja, pri čemu je smrtno stradalo osam osoba, izvijestili su dužnosnici zračne luke u Manili.

Nakon što je zrakoplov poletio iz međunarodne zračne luke Ninoy Aquino blizu Manile, izbio je plamen i letjelica se srušila.

- Zrakoplov je bio u međunarodnoj misiji evakuacije, a odredište mu je bila japanska zračna luka Haneda. Poginulo je svih šest članova posade i dvoje putnika - stoji u priopćenju.

