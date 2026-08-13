Srušio se helikopter u Teksasu, pogiula dva američka vojnika

Dvoje američkih vojnika je poginulo u srijedu nakon što se vojni helikopter Apache, koji je pripadao vojnoj bazi Fort Hood, srušio na polje u saveznoj državi Teksas te prouzročio požar, kazali su dužnosnici.

Do nesreće je došlo u okrugu Bell, oko 100 kilometara sjeverno od teksaškog glavnog grada Austina, rekao je Cliff Coleman, glasnogovornik okružnog šerifa.

Dužnosnik okružnog suda je dvoje članova posade helikoptera proglasio mrtvima, dodao je Coleman.

"Danas se helikopter Apache srušio u okrugu Bell tijekom operacija u Fort Hoodu, pri čemu je poginulo dvoje pripadnika naše vojske", kazao je teksaški guverner Greg Abbott na društvenoj platformi X.

Baza Fort Hood je u priopćenju potvrdila da se helikopter AH-64 srušio te da je dvoje pripadnika oružanih snaga poginulo, ali nije ih identificirala jer je najprije potrebno obavijestiti njihove obitelji.

Fotografije koje je pružio Coleman prikazuju vatrogasce kako pregledavaju zapaljene krhotine usred spaljene trave te dim koji se podiže na mjestu pada.

Nekoliko lokalnih vatrogasnih postaja je izašlo na teren, rekao je.