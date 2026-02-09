Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju
TIJEKOM OBUKE
Srušio se vojni helikopter Južne Koreje, dvoje ljudi je poginulo
Čitanje članka: < 1 min
Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska.
Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.
Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima.
Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada. Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku