Srušio se vojni helikopter Južne Koreje, dvoje ljudi je poginulo

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska.

Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima.

Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada. Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.