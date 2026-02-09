Obavijesti

Srušio se vojni helikopter Južne Koreje, dvoje ljudi je poginulo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju

Admiral

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska.

Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.

South Korean military officials secure the site where an AH-1S Cobra attack helicopter crashed in Gapyeong
Foto: YONHAP NEWS AGENCY

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima.

Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada. Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.

