PROGNOZA VREMENA

Stabilizacije nema na vidiku: U najavi još kiše, ali i grmljavine

Piše HINA,
Stabilizacije nema na vidiku: U najavi još kiše, ali i grmljavine
Grmljavina iznad Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 Celzijevih stupnjeva, malo viša u Dalmaciji

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, a na Jadranu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Lokalno kiša i poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito prijepodne u središnjim i istočnim predjelima te na sjevernom Jadranu.

Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 Celzijevih stupnjeva, malo viša u Dalmaciji.

