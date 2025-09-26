Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 Celzijevih stupnjeva, malo viša u Dalmaciji
Stabilizacije nema na vidiku: U najavi još kiše, ali i grmljavine
U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, a na Jadranu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Lokalno kiša i poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito prijepodne u središnjim i istočnim predjelima te na sjevernom Jadranu.
Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni.
Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 Celzijevih stupnjeva, malo viša u Dalmaciji.
