Staju na kraj rezervaciji plaža, ovo su jutros skupili u Tribunju: 'Vraćamo, ali uz mali detalj...'

Rezervacija mjesta na plaži kroz noć ili rano ujutro široko je raširena tradicija na Jadranu, kojoj mnoga mjesta zabranama pokušavaju stati na kraj.

Načelnik općine Tribunj Marko Grubelić organizirao je prikupljanje ostavljenih ležaljki, ručnika, prostirki, pa čak i preklopnih stolaca kojima su bila 'rezervirana' mjesta u hladu ili ona s najboljim položajem.

- Vraćamo ručnike, prostirke, ležaljke i rasklopne stolice. Samo mali detalj. Vraćamo, u zamjenu za osobne podatke, kako bismo poslali uplatnicu na adresu za neovlašteno korištenje pomorskog dobra - napisao je Grubelić uz poruku da se vlasnici mogu od 11 do 13 sati javiti u odjel komunalnog redarstva.

- Mi to radimo svake godine. Ove godine do sada nismo, jer smo računali da su ljudi naučili, ali promatrajući situaciju na plažama, jer do posla idem preko plaže, vidim da je to sve gore i gore. Tako smo se jučer navečer dogovorili da ćemo danas odraditi tu akciju. U nekih pola sata do 45 minuta prikupljanja smo napunili cijeli kombi materijala - ispričao je Grubelić za Večernji list.