Stali radovi u Puli: Radnici našli bombu iz Drugog svjetskog rata

Prilikom izvođenja građevinskih radova u srijedu oko 9 sati, na zemljištu u Ulici Vallelunga u Puli, radnik je uočio predmet nalik na bombu.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i djelatnik protueksplozijske zaštite koji je utvrdio da se radi o avionskoj bombi iz Drugog svjetskog rata.

Radovi na gradilištu su obustavljeni do daljnjega, a policijski službenici nastavljaju osiguravati mjesto događaja do uklanjanja bombe.

