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ZAVRŠIO U ZATVORU

Stalno vozi bez dozvole, nekad s drogom. Zaustavili ga u Baškoj Vodi: Oduzeli mu deseto vozilo!

Piše HINA,
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Stalno vozi bez dozvole, nekad s drogom. Zaustavili ga u Baškoj Vodi: Oduzeli mu deseto vozilo!
Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL
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Od 2020. godine do sada policija mu je oduzela deset vozila kojima je počinio prekršaje, dok mu je sudskom odlukom trajno oduzeto sedam vozila...

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je u petak da je u Baškoj Vodi zaustavila 54-godišnjeg višestrukog počinitelja prometnih prekršaja koji je ponovno vozio bez dozvole unatoč zabrani, te mu je od 2020. godine oduzeto već deset vozila.

Zaustavljen je u četvrtak oko 4 sata, a provjerom je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, dok su mu na snazi bile dvije mjere zabrane upravljanja vozilom. Također, isteklo mu je važenje prometne dozvole.

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Riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja koji je u posljednje dvije godine tri puta pravomoćno kažnjavan zbog istih prekršaja. U ta tri postupka, okončana pravomoćnim presudama, ukupno je kažnjen za 19 različitih prekršaja, među kojima više puta zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita, a u nekoliko slučajeva kod njega je pronađena i droga.

Policija mu je i ovoga puta privremeno oduzela Golf kojim je počinio prekršaje. Od 2020. godine do sada policija mu je oduzela deset vozila kojima je počinio prekršaje, dok mu je sudskom odlukom trajno oduzeto sedam vozila.

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Uhićen je i u žurnom postupku doveden na sud, kojemu je policija predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom na godinu dana, te da mu trajno oduzme vozilo kojim je ponovno počinio prekršaje.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

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