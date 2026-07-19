VIDEO RAMBO S RIVIJERE Kod mladića (20) iz Igrana našli su hrpu oružja! Imao i razne droge

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je detalje velike policije akcije koje je rezultirala zapljenom veće količine oružja. Iz policije navode kako su u petak, 17. srpnja 2026.godine realizirali planiranu aktivnost vezanu uz onemogućavanje preprodaje i suzbijanja zlouporaba droga na području Igrana.

- U sklopu istraživanja pronađena je droga, ali i veća količina oružja i streljiva. Od tri osobe je oduzet metamfetamin, jedna osoba je privedena pritvorskom nadzorniku zbog počinjenja dva kaznena djela, a jedna osoba je osoba zadržana u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Policijski službenici postupali su prema 20-godišnjem muškarcu od kojeg je oduzeta manja količina metamfetamina - objavila je policija.

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Pokretanje videa... VIDEO Policija pronašla veliku količinu oružja | Video: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Dodaju da je u nastavku istraživanja izvršena pretraga doma kojeg koristi mladić (20), te je oduzeto: poluautomatska puška, pušku s užlijebljenim cijevima, pištolj, 177 komada puščanog streljiva, 41 komad pištoljskog streljiva, 38 komada malokalibarskog streljiva, 4 detonatorske kapisle, 4 sporogoreća štapina pojedinačne dužine 10 metara (ukupno 40 metara), crni barut mase 30 grama, zračna puška, kundak od zračne puške te cijev od puške.

- Također, od 20-godišnjaka je oduzeta vrećica s 21 gramom marihuane i vrećica s 15 grama psilocibinskih gljiva. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 20-godišnjak na ilegalnom narko tržištu, s ciljem daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, nabavio metamfetamin i najmanje jednom prigodom tijekom 2026.godine trećoj osobi prodao drogu - rekli su iz policije.

Dodaju da je utvrđeno postojanje sumnje da je mladić (20) počinio kaznena djela "Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari" i "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama" te je uz kaznenu prijavu jučer predan pritvorskom nadzorniku posebno s obzirom na to da je ranije prijavljivan zbog istovrsnog djela za koje mu je podignuta optužnica i kazneni postupak je u tijeku.

- Nadalje, oko 20,20 sati u mjestu Igrane policijski službenici postupali su prema 29-godišnjaku od kojeg je oduzet metamfetamin, a za njim je bila raspisana potraga zbog neizvršavanja obveza mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu - objavila je policija.

Dodaju da je utvrđeno da je muškarac (29) počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a jučer je priveden na Županijski sud u Splitu.

- Muškarac je do sada je pet puta kazneno prijavljivan, a posljednji put u veljači 2026.godine kada je i predan pritvorskom nadzorniku zbog kaznenih djela "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama" i "Omogućavanje trošenja droga" - zaključila je policija.

